България

Внимание, шофьори! Ограничения по пътищата в 7 области от утре

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ

30 август 2025, 07:29
Внимание, шофьори! Ограничения по пътищата в 7 области от утре
Източник: iStock photos/Getty images

О т утре, 31 август, до четвъртък, 4 септември, движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа ще бъде ограничавано поетапно на територията на областите Бургас, Ямбол, Стара Загора, Сливен, Габрово, Пловдив и Ловеч заради 72-рата Международна колоездачна обиколка на България. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Колоната от колоездачи ще се води от два пилотни автомобила.

Утре състезанието ще премине по път II-99 Приморско – Бургас, път I-9 кв. „Крайморие“ – кв. „Победа“ в Бургас, по третокласната пътна мрежа през Горно Езерово – Братово – Равнец – Трояново – Вратица – Караново – Айтос, по път I-6 Айтос – Ветрен - Бургас. Началният час е 14:30 ч. в Приморско, финалът е в Бургас.

На 1 септември колоездачите ще преминат по Подбалканския път I-6 Карнобат – Казанлък. Началният час е 14:15 ч. в Карнобат, а финалът е в Казанлък.

На 2 септември състезанието ще преминава по Подбалканския път I-6 Казанлък – Карлово – Сопот – Кърнаре, по път II-35 Кърнаре – Троян през Троянския проход, като започва в 14:00 ч. в Казанлък и завършва в Троян.

На 3 септември колоездачите ще преминат по път III-357 Троян – Орешак – Велчево, по път III-3505 Велчево – Дебнево, по път III-404 през Бериево – Градница, по общинския път през Душево, по път II-44 Драгановци – Янковци – Габрово, по път I-5 Габрово – Казанлък през прохода Шипка, по Подбалканския път I-6 Казанлък – Сливен. Началният час е 12:30 ч. в Троян, а финалът е в Сливен.

На 4 септември състезателите ще преминат по Подбалканския път I-6 Сливен – Калояново – Трапоклово, по път I-7 „Петолъчката“ – Мокрен, по път II-48 Мокрен – Градец, по път III-488 Градец – Ичера – Сливен. Стартът е в 14:30 ч. в Сливен, а финалът на състезанието отново ще бъде в Сливен.

Временната организация на движение в участъците, по които ще преминават колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди състезанието. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение като линейки, пожарни и др.

За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да карат внимателно и да спазват пътната сигнализация, предупредиха от пътната агенция. Шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на пътуващите, апелират още от АПИ.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Очаква се в обиколката да се включат 120 професионални колоездачи от 20 държави и три континента, съобщиха от градската администрация в Приморско. Те ще премерят сили по маршрут с дължина 687 километра, разделен на пет етапа и пролог.

Източник: БТА, Йоана Христова    
Международна колоездачна обиколка на България Ограничаване на движението Пътна обстановка АПИ Колоездачи Пътна безопасност Бургас Сливен Пътна мрежа
