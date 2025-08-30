Любопитно

30 август: Полет на 209 см - легендарният рекорд на Стефка Костадинова

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 август 2025, 06:55
30 август: Полет на 209 см - легендарният рекорд на Стефка Костадинова
Стефка Костадинова   

На 30 август 1987 г. българската лекоатлетка Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина, преодолявайки внушителните 209 см. Това постижение остава едно от най-запомнящите се в историята на женската лека атлетика и утвърждава името ѝ като символ на българския спорт.

Рекордът е поставен на Световното първенство по лека атлетика в Рим, където Костадинова демонстрира изключителна техника, сила и концентрация.

Всяка нейна крачка, всяко отскачане и полет над летвата впечатляват публиката и оставят съперничките ѝ без думи.

След успешния скок Костадинова споделя в интервю: „Чувството е невероятно. Всичко, за което съм тренирала години наред, се материализира в този момент. Не мислех за световния рекорд – просто исках да дам най-доброто от себе си“.

Това постижение вдъхновява поколения български спортисти и остава символ на дисциплина, труд и национална гордост.

Рекордът на Костадинова е подобрен чак 37 години по-късно,

през 2024 г., когато украинката Ярослава Магучих преодолява 210 см на Диамантената лига в Париж, но постижението на българката остава едно от най-впечатляващите и легендарни в историята на спорта.

  • Последните американски войници напускат Афганистан

През август 2021 г., след близо две десетилетия военна намеса, последните американски войници напускат Афганистан, бележейки края на една епоха от войната, която официално бе приключила няколко години по-рано. Изтеглянето на силите на САЩ и НАТО е хаотично и бурно, като снимките на пълни с хора летища и бягащи граждани обикалят световните медии.

Войната в Афганистан започва през 2001 г., след терористичните атаки на 11 септември в САЩ,

с цел сваляне на режима на талибаните и преследване на Ал Кайда. През годините САЩ и техните съюзници успяват да премахнат режима на талибаните, но страната остава нестабилна, а насилието продължава. През 2014 г. САЩ официално приключват бойните операции, но остават военни съветници и ограничени части за поддържане на сигурността.

Изтеглянето през 2021 г. е ускорено от споразумението между САЩ и талибаните, подписано през 2020 г. Под натиска на сроковете, процесът се превръща в хаотично събитие: хиляди афганистанци се опитват да напуснат страната, докато талибаните бързо установяват контрол над големи части от територията, включително столицата Кабул.

Реакции:

Президентът на САЩ Джо Байдън заявява, че изтеглянето е необходимо и е част от дългосрочната стратегия на САЩ за фокус върху вътрешните и глобални приоритети.

Международната общност изразява тревога за съдбата на афганистанците, особено на жените и децата, които са под риск от репресии под режима на талибаните.

Още събития на 30 август:

  • 1907 г. – В София е открит Паметникът на Цар Освободител.
  • 1918 г. – Владимир Ленин е прострелян два пъти в неуспешен атентат срещу него.
  • 1924 г. – В София е осветен православния Храм-паметник Свети Александър Невски.
  • България – Ден на Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски. Имен ден в България празнуват всички, носещи името Александър, Александра и производните им.

Родени:

  • 1797 г. – родена е английската писателка Мери Шели („Франкенщайн или новият Прометей“)
  • 1871 г. – роден е британският физик Ърнест Ръдърфорд
  • 1959 г. – роден е българският журналист Димитър Цонев
  • 1972 г. – родена е американската актриса Камерън Диас („Маската“, „Сватбата на най-добрия ми приятел“, „Ах, тази Мери“)

Починали:

  • 2003 г. – умира американският актьор Чарлз Бронсън („Великолепната седморка“, „Имало едно време на Запад“,)
  • 2022 г. – умира бившият президент на СССР Михаил Горбачов

По темата

Редактор: Надежда Неменски
30 август Стефка Костадинова рекорд Афганистан изтегляне САЩ
Последвайте ни
Какво ще бъде времето през уикенда

Какво ще бъде времето през уикенда

30 август: Полет на 209 см - легендарният рекорд на Стефка Костадинова

30 август: Полет на 209 см - легендарният рекорд на Стефка Костадинова

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Как земетресението във Вранча образува вулкан в Украйна

Как земетресението във Вранча образува вулкан в Украйна

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

pariteni.bg
Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

Volkswagen най-накрая може да даде на върховния Golf по-голям двигател

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 3 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Технологии Преди 50 минути

Внимавайте, когато ги използвате

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 8 часа

Асен взе трудно решение за бъдещето си с Ренета

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Свят Преди 10 часа

По данни на ведомството пратката е била засечена по време на рутинното сортиране на пощата

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

България Преди 11 часа

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни

Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

България Преди 11 часа

Движението в района на произшествието е временно преустановено и в двете посоки

Макрон: Путин ще e надхитрил Тръмп, ако не срещне Зеленски

Макрон: Путин ще e надхитрил Тръмп, ако не срещне Зеленски

Свят Преди 11 часа

Мерц предупреди, че войната на Русия в Украйна може да продължи „още много месеци“

Макрон ядоса Москва: Вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ

Макрон ядоса Москва: Вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ

Свят Преди 13 часа

Руското външно министерство остро осъди думите на Макрон за Путин

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

България Преди 13 часа

Пострадалият е получил средна телесна повреда, израняваща се в мозъчен кръвоизлив и счупване на черепната кухина

<p>Милиони деца в Русия учат да стрелят и хвърлят гранати</p>

Летни лагери за децата в Русия: Патрони и патриотизъм

Свят Преди 14 часа

Общо 4 милиона и половина са децата в Русия, които тази година са посетили един от 40-те хиляди летни лагера в страната

Германия призова гражданите си да напуснат Иран

Германия призова гражданите си да напуснат Иран

Свят Преди 14 часа

Великобритания, Франция и Германия задействаха вчера 30-дневния процес за връщане на санкциите

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Любопитно Преди 14 часа

С тиквичките можете да приготвите безброй вкусни ястия

<p>Пред развод ли са Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли?</p>

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвикаха слухове за проблеми в брака си

Любопитно Преди 14 часа

Феновете им твърдят, че снимки на Лайвли вече липсват в профила на Рейнолдс

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Свят Преди 14 часа

В Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Любопитно Преди 14 часа

Певицата публикува снимки на слънчевия си уикенд в Мексико

Кметът Васил Терзиев с тежки обвинения към държавата

Кметът Васил Терзиев с тежки обвинения към държавата

България Преди 14 часа

Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Любопитно Преди 15 часа

От септември утвърдените предавания на медията се завръщат с нови сезони

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

6 пауна красят парк "Клептуза" във Велинград

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg

Грис халва с бадеми

Edna.bg

Кристина Апългейт: Множествената склероза сломи и дъщеря ми

Edna.bg

Куп пропуски лишиха Гьозтепе от победа срещу Коняспор

Gong.bg

Бленджини обяви състава на България за Световното първенство

Gong.bg

Пожар в животновъдна ферма край Лясковец, има пострадал (СНИМКИ)

Nova.bg

Киселова: Предстои първият бюджет в евро, част от опозицията ще се противопостави

Nova.bg