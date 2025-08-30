30 август: Полет на 209 см - легендарният рекорд на Стефка Костадинова

На 30 август 1987 г. българската лекоатлетка Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина, преодолявайки внушителните 209 см. Това постижение остава едно от най-запомнящите се в историята на женската лека атлетика и утвърждава името ѝ като символ на българския спорт.

Рекордът е поставен на Световното първенство по лека атлетика в Рим, където Костадинова демонстрира изключителна техника, сила и концентрация.

Всяка нейна крачка, всяко отскачане и полет над летвата впечатляват публиката и оставят съперничките ѝ без думи.

След успешния скок Костадинова споделя в интервю: „Чувството е невероятно. Всичко, за което съм тренирала години наред, се материализира в този момент. Не мислех за световния рекорд – просто исках да дам най-доброто от себе си“.

Това постижение вдъхновява поколения български спортисти и остава символ на дисциплина, труд и национална гордост.

Рекордът на Костадинова е подобрен чак 37 години по-късно,

през 2024 г., когато украинката Ярослава Магучих преодолява 210 см на Диамантената лига в Париж, но постижението на българката остава едно от най-впечатляващите и легендарни в историята на спорта.

Последните американски войници напускат Афганистан

През август 2021 г., след близо две десетилетия военна намеса, последните американски войници напускат Афганистан, бележейки края на една епоха от войната, която официално бе приключила няколко години по-рано. Изтеглянето на силите на САЩ и НАТО е хаотично и бурно, като снимките на пълни с хора летища и бягащи граждани обикалят световните медии.

Войната в Афганистан започва през 2001 г., след терористичните атаки на 11 септември в САЩ,

с цел сваляне на режима на талибаните и преследване на Ал Кайда. През годините САЩ и техните съюзници успяват да премахнат режима на талибаните, но страната остава нестабилна, а насилието продължава. През 2014 г. САЩ официално приключват бойните операции, но остават военни съветници и ограничени части за поддържане на сигурността.

Изтеглянето през 2021 г. е ускорено от споразумението между САЩ и талибаните, подписано през 2020 г. Под натиска на сроковете, процесът се превръща в хаотично събитие: хиляди афганистанци се опитват да напуснат страната, докато талибаните бързо установяват контрол над големи части от територията, включително столицата Кабул.

Реакции:

Президентът на САЩ Джо Байдън заявява, че изтеглянето е необходимо и е част от дългосрочната стратегия на САЩ за фокус върху вътрешните и глобални приоритети.

Международната общност изразява тревога за съдбата на афганистанците, особено на жените и децата, които са под риск от репресии под режима на талибаните.

Още събития на 30 август:

1907 г. – В София е открит Паметникът на Цар Освободител.

1918 г. – Владимир Ленин е прострелян два пъти в неуспешен атентат срещу него.

1924 г. – В София е осветен православния Храм-паметник Свети Александър Невски.

България – Ден на Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски. Имен ден в България празнуват всички, носещи името Александър, Александра и производните им.

Родени:

1797 г. – родена е английската писателка Мери Шели („Франкенщайн или новият Прометей“)

1871 г. – роден е британският физик Ърнест Ръдърфорд

1959 г. – роден е българският журналист Димитър Цонев

1972 г. – родена е американската актриса Камерън Диас („Маската“, „Сватбата на най-добрия ми приятел“, „Ах, тази Мери“)

Починали:

2003 г. – умира американският актьор Чарлз Бронсън („Великолепната седморка“, „Имало едно време на Запад“,)

2022 г. – умира бившият президент на СССР Михаил Горбачов