Какво ще бъде времето през уикенда

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток.

В събота

ще бъде слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и ще е купесто-дъждовна. Привечер и през нощта срещу неделя в западната половина от страната ще има интензивни краткотрайни валежи от дъжд, на места с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София – около 33 градуса. Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

В планините

ще бъде слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава. Привечер на много места в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра – около 20 градуса.

По Черноморието

ще бъде слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 49 мин. и залязва в 20 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 15 мин. Луната в София изгрява в 14 ч. и 12 мин. и залязва в 23 ч. и 3 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

През деня в неделя

с преминаващия студен атмосферен фронт валежи и гръмотевици ще има на много места в страната. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Възможни са градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.

В понеделник

ще преобладава слънчево време, с повече облачност сутринта в североизточните, а в следобедните часове над планините в Западна България, където все още са възможни изолирани краткотрайни превалявания. Северозападният вятър ще отслабне. Температурите слабо ще се повишават и максималните ще са между 27 и 32 градуса.