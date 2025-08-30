Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува

Н а 30 август православната църква почита паметта на светите Александър, Йоан и Павел Нови, патриарси на Цариград, както и на преподобните Христофор и Фантин.

Особено важна за този ден е и паметта на пренасянето на мощите на благоверния княз Александър Невски през 1724 г. от град Владимир в Санкт Петербург по волята на Петър I. Светецът е почитан като велик защитник на православието и руския народ, а неговото име носи един от най-големите православни храмове у нас – патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София, построена в чест на освободителите в Руско-турската война (1877–1878).

Християнският разказ

Св. Александър Константинополски бил избран за патриарх на Константинопол в труден период, когато арианската ерес разделяла Църквата. Той участвал в борбата за запазване на чистотата на православната вяра и с твърдост се противопоставял на лъжливите учения. Известен е с духовната си мъдрост и дарбата си да наставлява както духовници, така и обикновени вярващи. Според преданията св. Александър имал пророчески дар и предсказал смъртта на император Константин Велики.

Св. Йоан Постник е един от най-почитаните патриарси на Константинопол. Наречен е „Постник“ заради строгия си аскетичен живот, постоянния пост и молитва. Той е автор на множество канонични правила, които дълго време са ръководели църковния ред и живота на духовниците. При него Константинополската църква укрепнала духовно, а самият той останал в паметта на християните като образец на смирение и милосърдие.

Св. Павел Нови е патриарх по времето на тежките спорове около иконоборството във Византия. Той открито се противопоставял на императорите-иконоборци и защитавал правото на вярващите да почитат светите икони. Заради това бил свален от престола и изпратен в изгнание, където и завършил живота си. Паметта му се тачи като на изповедник – човек, който е страдал заради истината на православната вяра.

Св. Александър Невски е велик княз на Новгород и Киев, а по-късно и на Владимир. Прославил се като мъдър държавник и военачалник, защитил родината си от нашествията на шведите и тевтонските рицари. Наричан е „Невски“ след голямата си победа в битката при река Нева през 1240 г. Православната църква го почита не само заради подвизите му като воин, но и като човек на вярата и молитвата, който поставял духовните ценности над личната слава.

Паметта на тримата цариградски патриарси и на св. Александър Невски ни напомня за силата на вярата и за смелостта да се защитава истината дори пред власт и гонения.

Легенди и поверия в България

В българската народна традиция 30 август е познат като Александровден. Денят е посветен на св. Александър, а празникът има особено място в календара, тъй като бележи края на лятото и началото на по-осезаемото приближаване на есента.

За времето: Смятало се е, че ако на Александровден вали дъжд, есента ще е мека и плодородна, а зимата – по-лека. Ако денят е слънчев и горещ, очаква се дълга и студена зима.

За берекета: В някои краища на България вярвали, че каквото се посее или посади след Александровден, няма да вирее. Затова този ден се свързвал със завършването на полските работи и подготовката за прибирането на реколтата.

Забрани и вярвания: На празника не се работи тежка земеделска работа – вярвало се е, че ако човек копае или оре, земята ще се „сърди“ и няма да роди плод догодина. Жените избягвали да перат или да простират дрехи, за да не „отнесат берекета“ с водата.

За здраве: На този ден хората запалвали свещ в църквата и се молели за здраве и благополучие, особено ако в семейството има някой с името Александър, Александра, Сашо, Сашка. Вярвало се е, че именниците имат особена закрила и късмет през годината.

Кой празнува имен ден

На 30 август имен ден имат всички, носещи името Александър, Александра, Александрина, Сашо, Сашка, както и производните имена.