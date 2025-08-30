Любопитно

Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува

Вижте кой трябва да почерпи за имен ден

30 август 2025, 06:57
Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува
Източник: iStock/GettyImages

Н а 30 август православната църква почита паметта на светите Александър, Йоан и Павел Нови, патриарси на Цариград, както и на преподобните Христофор и Фантин.

Особено важна за този ден е и паметта на пренасянето на мощите на благоверния княз Александър Невски през 1724 г. от град Владимир в Санкт Петербург по волята на Петър I. Светецът е почитан като велик защитник на православието и руския народ, а неговото име носи един от най-големите православни храмове у нас – патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София, построена в чест на освободителите в Руско-турската война (1877–1878).

  • Християнският разказ

Св. Александър Константинополски бил избран за патриарх на Константинопол в труден период, когато арианската ерес разделяла Църквата. Той участвал в борбата за запазване на чистотата на православната вяра и с твърдост се противопоставял на лъжливите учения. Известен е с духовната си мъдрост и дарбата си да наставлява както духовници, така и обикновени вярващи. Според преданията св. Александър имал пророчески дар и предсказал смъртта на император Константин Велики.

Св. Йоан Постник е един от най-почитаните патриарси на Константинопол. Наречен е „Постник“ заради строгия си аскетичен живот, постоянния пост и молитва. Той е автор на множество канонични правила, които дълго време са ръководели църковния ред и живота на духовниците. При него Константинополската църква укрепнала духовно, а самият той останал в паметта на християните като образец на смирение и милосърдие.

Св. Павел Нови е патриарх по времето на тежките спорове около иконоборството във Византия. Той открито се противопоставял на императорите-иконоборци и защитавал правото на вярващите да почитат светите икони. Заради това бил свален от престола и изпратен в изгнание, където и завършил живота си. Паметта му се тачи като на изповедник – човек, който е страдал заради истината на православната вяра.

Св. Александър Невски е велик княз на Новгород и Киев, а по-късно и на Владимир. Прославил се като мъдър държавник и военачалник, защитил родината си от нашествията на шведите и тевтонските рицари. Наричан е „Невски“ след голямата си победа в битката при река Нева през 1240 г. Православната църква го почита не само заради подвизите му като воин, но и като човек на вярата и молитвата, който поставял духовните ценности над личната слава.

Паметта на тримата цариградски патриарси и на св. Александър Невски ни напомня за силата на вярата и за смелостта да се защитава истината дори пред власт и гонения.

  • Легенди и поверия в България

В българската народна традиция 30 август е познат като Александровден. Денят е посветен на св. Александър, а празникът има особено място в календара, тъй като бележи края на лятото и началото на по-осезаемото приближаване на есента.

За времето: Смятало се е, че ако на Александровден вали дъжд, есента ще е мека и плодородна, а зимата – по-лека. Ако денят е слънчев и горещ, очаква се дълга и студена зима.

За берекета: В някои краища на България вярвали, че каквото се посее или посади след Александровден, няма да вирее. Затова този ден се свързвал със завършването на полските работи и подготовката за прибирането на реколтата.

Забрани и вярвания: На празника не се работи тежка земеделска работа – вярвало се е, че ако човек копае или оре, земята ще се „сърди“ и няма да роди плод догодина. Жените избягвали да перат или да простират дрехи, за да не „отнесат берекета“ с водата.

За здраве: На този ден хората запалвали свещ в църквата и се молели за здраве и благополучие, особено ако в семейството има някой с името Александър, Александра, Сашо, Сашка. Вярвало се е, че именниците имат особена закрила и късмет през годината.

  • Кой празнува имен ден

На 30 август имен ден имат всички, носещи името Александър, Александра, Александрина, Сашо, Сашка, както и производните имена.

празник имен ден
Последвайте ни
Какво ще бъде времето през уикенда

Какво ще бъде времето през уикенда

30 август: Полет на 209 см - легендарният рекорд на Стефка Костадинова

30 август: Полет на 209 см - легендарният рекорд на Стефка Костадинова

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Как земетресението във Вранча образува вулкан в Украйна

Как земетресението във Вранча образува вулкан в Украйна

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

pariteni.bg
17 породи котки, които пускат по-малко козина

17 породи котки, които пускат по-малко козина

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 3 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Технологии Преди 50 минути

Внимавайте, когато ги използвате

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 8 часа

Асен взе трудно решение за бъдещето си с Ренета

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

България Преди 11 часа

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни

Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

България Преди 11 часа

Движението в района на произшествието е временно преустановено и в двете посоки

Макрон: Путин ще e надхитрил Тръмп, ако не срещне Зеленски

Макрон: Путин ще e надхитрил Тръмп, ако не срещне Зеленски

Свят Преди 11 часа

Мерц предупреди, че войната на Русия в Украйна може да продължи „още много месеци“

Макрон ядоса Москва: Вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ

Макрон ядоса Москва: Вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ

Свят Преди 13 часа

Руското външно министерство остро осъди думите на Макрон за Путин

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

България Преди 13 часа

Пострадалият е получил средна телесна повреда, израняваща се в мозъчен кръвоизлив и счупване на черепната кухина

<p>Милиони деца в Русия учат да стрелят и хвърлят гранати</p>

Летни лагери за децата в Русия: Патрони и патриотизъм

Свят Преди 14 часа

Общо 4 милиона и половина са децата в Русия, които тази година са посетили един от 40-те хиляди летни лагера в страната

Германия призова гражданите си да напуснат Иран

Германия призова гражданите си да напуснат Иран

Свят Преди 14 часа

Великобритания, Франция и Германия задействаха вчера 30-дневния процес за връщане на санкциите

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Любопитно Преди 14 часа

С тиквичките можете да приготвите безброй вкусни ястия

<p>Пред развод ли са Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли?</p>

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвикаха слухове за проблеми в брака си

Любопитно Преди 14 часа

Феновете им твърдят, че снимки на Лайвли вече липсват в профила на Рейнолдс

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Свят Преди 14 часа

В Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Любопитно Преди 14 часа

Певицата публикува снимки на слънчевия си уикенд в Мексико

Кметът Васил Терзиев с тежки обвинения към държавата

Кметът Васил Терзиев с тежки обвинения към държавата

България Преди 14 часа

Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Любопитно Преди 15 часа

От септември утвърдените предавания на медията се завръщат с нови сезони

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Любопитно Преди 15 часа

„Ръкостискането на Григор беше повече от миг – то беше послание“

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

6 пауна красят парк "Клептуза" във Велинград

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg

Грис халва с бадеми

Edna.bg

Кристина Апългейт: Множествената склероза сломи и дъщеря ми

Edna.bg

Куп пропуски лишиха Гьозтепе от победа срещу Коняспор

Gong.bg

Бленджини обяви състава на България за Световното първенство

Gong.bg

Пожар в животновъдна ферма край Лясковец, има пострадал (СНИМКИ)

Nova.bg

Киселова: Предстои първият бюджет в евро, част от опозицията ще се противопостави

Nova.bg