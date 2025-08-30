Историята на Лида Баарова: Актрисата, чиято любов с Гьобелс разтърси Третия райх

З аради връзката си с министъра на нацистката пропаганда Йозеф Гьобелс чешката актриса Лида Баарова е преследвана от Гестапо, заклеймена от медиите, лишена от възможността да играе и в крайна сметка арестувана и заплашена със смъртна присъда.

Лида Баарова е намерена мъртва в апартамента си в Залцбург, Австрия, през 2000 г., дни след кончината ѝ. Около нея имало афиши и фотографии от богатата ѝ филмова кариера, но не и снимки с най-прочутия ѝ любовник, Йозеф Гьобелс. "Разкъсах всички снимки с него, заради него паднах в ада", споделя тя пред биограф в края на живота си.

Началото на звездната кариера

Лида Баарова е родена през 1914 г. в Прага с името Людмила Бабкова. Майка ѝ, певица в хорове, насочва и двете си дъщери към изкуството. Едва на 17 години Лида започва кариерата си в киното, а само няколко години по-късно вече има зад гърба си над десет филма.

През 30-те години тя заминава за Берлин и подписва договор с най-голямото немско филмово студио UFA. Във Ваймарската република Берлин е център на европейското кино, но с идването на власт на нацистите през 1933 г. културната сцена рязко се променя. Това се случва по заповед на новия министър на пропагандата Йозеф Гьобелс еврейските творци са изгонени, а UFA започва да произвежда смесица от пропагандни филми и леки развлекателни продукции.

Баарова бързо се превръща в звезда. На снимачната площадка среща актьора Густав Фрьолих, с когото започва връзка. Двамата заживяват заедно в берлинския квартал, където се намира и вилата на семейство Гьобелс. Именно там през лятото на 1936 г. започва съдбоносното запознанство.

Любовна афера със "звяра" на Третия райх

Йозеф Гьобелс, вторият човек в Третия райх и фанатичен антисемит, е женен за Магда Гьобелс и има четири деца. Въпреки това той е известен като патологичен женкар. С Баарова обаче връзката му прераства в истинска обсесия. Той настоявал да я вижда ежедневно, да му се обажда само за да чуе гласа ѝ.

Не е ясно дали чувствата на актрисата са били искрени, но факт е, че по време на връзката си с Гьобелс тя отказва предложение за договор от "Метро-Голдуин-Майер" в Холивуд - решение, което по-късно определя като най-голямата грешка в живота си. "Можех да бъда толкова известна, колкото Марлене Дитрих", казвала тя.

Скандалът, който разтърси Райха

През 1938 г. аферата става публична. Гьобелс се опитва да убеди съпругата си да приеме "споделено съжителство", но Магда категорично отказва и се обръща към Хитлер. Случаят изтича в медиите, а световната преса гръмва със заглавия за любовната връзка на министъра на пропагандата.

Хитлер е бесен, нарежда Баарова да бъде отстранена от киностудията UFA, а Гьобелс е принуден публично да се помири със съпругата си. Филмите на актрисата са забранени, а тя самата е изправена пред вълна от обиди и освирквания. Гестапо я предупреждава да не се появява на обществени места, но тя не се подчинява. На премиерата на филма "Играчът" е посрещната с викове "К**ва!", а прожекциите са прекратени след дни заради скандали.

Отчаяна, Лида се опитва да замине за Холивуд, но не успява да получи документи. Връща се в окупираната Чехия, където снима няколко филма, а след това продължава кариерата си в Италия. Последната ѝ среща с Гьобелс е през 1942 г. на кинофестивала във Венеция - той я подминава, без да ѝ проговори.

Падение и опит за изкупление

След края на войната Баарова е арестувана от американските военни и предадена на Чехословакия. Прекарва 18 месеца в затвора, заплашена със смъртна присъда. В крайна сметка е освободена поради липса на доказателства, но научава, че семейството ѝ е съсипано – майка ѝ умира по време на разпит, а сестра ѝ се самоубива.

Въпреки че получава роли в Италия и Германия, никога не успява да се освободи от клеймото на "любовница на Гьобелс". Публиката често я освирква, а през 60-те години е замеряна с яйца пред театър в Грац.

През 90-те години се връща в Чехия, публикува автобиографията си "Сладката горчивина на живота" и дава телевизионни интервюта, в които с разкаяние говори за миналото. "Обичах го по свой начин - бях много млада, а той ме обичаше така силно, че аз се влюбих в самата любов", признава тя.

Лида Баарова умира през 2000 г. в Залцбург на 86-годишна възраст. Въпреки скандалното ѝ минало, тя остава една от най-ярките звезди на европейското кино от 30-те години. През 2016 г. по нейната история е заснет чешкият филм "Любовницата на дявола".