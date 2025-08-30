Любопитно

Историята на Лида Баарова: Актрисата, чиято любов с Гьобелс разтърси Третия райх

Лида Баарова е намерена мъртва в апартамента си в Залцбург

30 август 2025, 06:59
Историята на Лида Баарова: Актрисата, чиято любов с Гьобелс разтърси Третия райх
Източник: istock

З аради връзката си с министъра на нацистката пропаганда Йозеф Гьобелс чешката актриса Лида Баарова е преследвана от Гестапо, заклеймена от медиите, лишена от възможността да играе и в крайна сметка арестувана и заплашена със смъртна присъда.

Лида Баарова е намерена мъртва в апартамента си в Залцбург, Австрия, през 2000 г., дни след кончината ѝ. Около нея имало афиши и фотографии от богатата ѝ филмова кариера, но не и снимки с най-прочутия ѝ любовник, Йозеф Гьобелс. "Разкъсах всички снимки с него, заради него паднах в ада", споделя тя пред биограф в края на живота си.

  • Началото на звездната кариера

Лида Баарова е родена през 1914 г. в Прага с името Людмила Бабкова. Майка ѝ, певица в хорове, насочва и двете си дъщери към изкуството. Едва на 17 години Лида започва кариерата си в киното, а само няколко години по-късно вече има зад гърба си над десет филма.

През 30-те години тя заминава за Берлин и подписва договор с най-голямото немско филмово студио UFA. Във Ваймарската република Берлин е център на европейското кино, но с идването на власт на нацистите през 1933 г. културната сцена рязко се променя. Това се случва по заповед на новия министър на пропагандата Йозеф Гьобелс еврейските творци са изгонени, а UFA започва да произвежда смесица от пропагандни филми и леки развлекателни продукции.

Баарова бързо се превръща в звезда. На снимачната площадка среща актьора Густав Фрьолих, с когото започва връзка. Двамата заживяват заедно в берлинския квартал, където се намира и вилата на семейство Гьобелс. Именно там през лятото на 1936 г. започва съдбоносното запознанство.

  • Любовна афера със "звяра" на Третия райх

Йозеф Гьобелс, вторият човек в Третия райх и фанатичен антисемит, е женен за Магда Гьобелс и има четири деца. Въпреки това той е известен като патологичен женкар. С Баарова обаче връзката му прераства в истинска обсесия. Той настоявал да я вижда ежедневно, да му се обажда само за да чуе гласа ѝ.

Не е ясно дали чувствата на актрисата са били искрени, но факт е, че по време на връзката си с Гьобелс тя отказва предложение за договор от "Метро-Голдуин-Майер" в Холивуд - решение, което по-късно определя като най-голямата грешка в живота си. "Можех да бъда толкова известна, колкото Марлене Дитрих", казвала тя.

  • Скандалът, който разтърси Райха

През 1938 г. аферата става публична. Гьобелс се опитва да убеди съпругата си да приеме "споделено съжителство", но Магда категорично отказва и се обръща към Хитлер. Случаят изтича в медиите, а световната преса гръмва със заглавия за любовната връзка на министъра на пропагандата.

Хитлер е бесен, нарежда Баарова да бъде отстранена от киностудията UFA, а Гьобелс е принуден публично да се помири със съпругата си. Филмите на актрисата са забранени, а тя самата е изправена пред вълна от обиди и освирквания. Гестапо я предупреждава да не се появява на обществени места, но тя не се подчинява. На премиерата на филма "Играчът" е посрещната с викове "К**ва!", а прожекциите са прекратени след дни заради скандали.

Отчаяна, Лида се опитва да замине за Холивуд, но не успява да получи документи. Връща се в окупираната Чехия, където снима няколко филма, а след това продължава кариерата си в Италия. Последната ѝ среща с Гьобелс е през 1942 г. на кинофестивала във Венеция - той я подминава, без да ѝ проговори.

  • Падение и опит за изкупление

След края на войната Баарова е арестувана от американските военни и предадена на Чехословакия. Прекарва 18 месеца в затвора, заплашена със смъртна присъда. В крайна сметка е освободена поради липса на доказателства, но научава, че семейството ѝ е съсипано – майка ѝ умира по време на разпит, а сестра ѝ се самоубива.

Въпреки че получава роли в Италия и Германия, никога не успява да се освободи от клеймото на "любовница на Гьобелс". Публиката често я освирква, а през 60-те години е замеряна с яйца пред театър в Грац.

През 90-те години се връща в Чехия, публикува автобиографията си "Сладката горчивина на живота" и дава телевизионни интервюта, в които с разкаяние говори за миналото. "Обичах го по свой начин - бях много млада, а той ме обичаше така силно, че аз се влюбих в самата любов", признава тя.

Лида Баарова умира през 2000 г. в Залцбург на 86-годишна възраст. Въпреки скандалното ѝ минало, тя остава една от най-ярките звезди на европейското кино от 30-те години. През 2016 г. по нейната история е заснет чешкият филм "Любовницата на дявола".

Източник: allthatsinteresting    
Лида Баарова Йозеф Гьобелс Актриса Трети райх Любовна афера Кино Скандал Преследване Европейско кино Падение
