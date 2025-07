Тръмп към Зеленски: Защо не удариш Москва?

А мериканският президент Доналд Тръмп е попитал украинския държавен глава Володимир Зеленски защо не нанесе удар по Москва, съобщава „Вашингтон Поуст“ (Washington Post), позовавайки се на свои източници в американската администрация.

Отговорът на Зеленски бил лаконичен, но категоричен: „Можем, ако ни дадете оръжия“.

Разговорът между двамата лидери се е състоял в контекста на новата офанзива на Тръмп на геополитическата сцена, свързана с конфликта в Украйна, предаде агенция БГНЕС.

“We CAN if you give us the weapons,” Zelensky said when Trump asked him why he hadn’t struck Moscow, according to the Washington Post.



Trump added that Ukraine needed to put more pressure on Putin — not just in Moscow, but in St. Petersburg as well. pic.twitter.com/bWVLIdRXMl