Трирък робот-диригент направи своя дебют в Дрезден (СНИМКИ)

Т я не е лишена от харизма или страст, но поддържа перфектен ритъм, докато дирижира с три палки едновременно.

Запознайте се с MAiRA Pro S – иновативен робот-диригент, който направи своя впечатляващ дебют този уикенд в Дрезден.

(Видеото е архивно: Учени проектираха първия роботизиран крак с изкуствени мускули)

Двете й изпълнения в източногерманския град демонстрираха най-новата иновация в света на технологиите и музиката, сливайки ги по изцяло нов начин.

Художественият директор на Sinfoniker в Дрезден, Маркус Ринд, обясни, че целта не е да се заменят човешките диригенти, а да се изпълнява сложна музика, която би била извън човешките възможности.

Sinfoniker, известен със своите иновации, отпразнува 25-ата си годишнина с Robotersinfonie в залата Hellerau, с концерт, разделен на две части – едната чисто човешка, а другата ръководена от роботи.

През второто полувреме MAiRA, с три ръце, управлява трио цветни светлинни мечове, всеки с различен цвят, за да отбелязва ритъма. Ансамбълът е разделен на три части, всяка от които е свързана с индивидуална палка, за да създаде кръстосани ритми.

