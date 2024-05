Айсберг с размерите на Лас Вегас се откъсна от Антарктида, опасен ли е

О громен айсберг с размерите на Лас Вегас се е откъснал от леден шелф в Антарктида.

Карти, създадени с помощта на GPS оборудване, показват, че айсбергът с дължина 235 мили се е откъснал от ледения шелф Брунт, който е дебел 500 фута. Британската антарктическа служба заяви, че откъсването е станало в ранните часове на понеделник, след като преди няколко седмици в ледения шелф внезапно се е появила пукнатина.

Откъсването е третото голямо пропадане на айсберг в този район през последните четири години и се случва около десетилетие, след като учени от Британската антарктическа служба за първи път откриват появата на огромни пукнатини в леда. Не се смята, че пропадането е свързано с изменението на климата, заявиха от изследването.

Много учени смятат, че повишаването на температурата на морето и въздуха, причинено от изменението на климата, както и топенето на повърхността, допринасят за по-голямата загуба на лед. Смята се, че тези фактори допринасят за размразяването на леда, който образува айсберги.

Но Оливър Марш, учен от Британската антарктическа служба, който е работил четири сезона на ледения шелф Брунт, заяви, че нито един от тези фактори не е причинил пробива.

"Потъването на тези големи айсберги обикновено не е индикатор за климатични промени", казва той.

По думите му последното размразяване е било очаквано.

Animation of @ESA_EO #Sentinel1 Extra-Wide mode images of Brunt Ice Shelf covering the three major calving events over the last 3.5 years. The ice shelf is now at its smallest recorded extent pic.twitter.com/ftewkf10UQ