„Това е единственото, за което съжалявам“: Дейвид Бекъм разкри прическата, от която се срамува

Д ейвид Бекъм е преминал през множество прически по време на публичната си кариера. Той никога не се е страхувал да експериментира - от конска опашка до побеляла руса коса.

On David Beckham's 48th birthday, tell us which was his most iconic hairstyle? 🤔💈 pic.twitter.com/xaQ87kQP54 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 2, 2023

Въпреки това 48-годишният бивш футболист разкри единствената прическа, за която съжалява - тази, която носеше преди срещата си с Нелсън Мандела през 2003 г.

Спортистът реши да си ги направи по време на почивка във Франция, но съжали за решението си, когато се срещна с покойния южноафрикански политик, признавайки, че днес това би било определено като "културно присвояване".

Според The Sun той обяснява: "Бяхме там със семейството и една от приятелките на Виктория, която е фризьорка. Попитах я дали може да направи нещо с косата ми и тя каза: "Искаш ли cornrows? (плитки, при които косата се сплита близо до скалпа)", а аз казах: "Да, не знам какво е това. Но да. Беше болезнено да ги правя, но ми харесаха.“

"Срещнах се с Нелсън Мандела, който ме поздрави. И на снимката, която имам с него, съм аз, държащ ръката му, с cornrows в косата. Това е единственото, за което съжалявам.“

David Beckham says he regrets only one of his hairstyles https://t.co/rVaIWPstbp — Birmingham Live (@birmingham_live) July 4, 2023

Междувременно Дейвид говори, че се гордее с еврейските си корени, като дядо му по майчина линия Джоузеф е изповядвал тази религия.

Дейвид заяви, че е горд член на еврейската общност в Северен Лондон и гарантира, че семейството му е наясно с историята си.

Говорейки в синагога в Лондон за стипендиите на Лира Уинстън, той каза: "Дядо ми винаги се е грижил да спазваме определени традиции. Всяка събота сутрин отивах да ги видя, а баба ми приготвяше пилешка супа, мацови топчета и латки. Семейството винаги се събираше заедно.“

Междувременно Дейвид разказва за въздействието, което е оказал върху него и семейството му прословутият му червен картон на Световното първенство по футбол през 1998 г.

Легендата на Англия беше изгонен в четвъртфиналния сблъсък на Англия с Аржентина, след като изрита Диего Симеоне след удар на полузащитника срещу младата звезда на "Трите лъва".

Инцидентът се случи точно пред очите на съдията Ким Милтън и датският съдия нямаше друг избор, освен да покаже червен картон на Бекъм, а Англия напусна турнира след поражение с дузпи.

След завръщането си в родината Дейвид претърпя огромна реакция и беше очернен от медиите, а в един лондонски пъб беше окачено негово чучело и през следващия сезон той беше подложен на обиди по време на всяко гостуване.

David Beckham reveals the one hairstyle he regrets https://t.co/3xAvEv57r2 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 4, 2023

"Беше трудно, но за семейството ми беше по-тежко, отколкото за мен", казва той.

"Опитвам се да не изпадам в емоции, но именно това ме притесняваше повече от всичко останало. Спомням си как дядо ми ми се обади и каза: 'Дейвид, на вратата ми чукат хора, които казват, че си разочаровал цялата страна и цялото си семейство, какво да кажа?"

"Не можех да карам из Лондон. Не можех да се разхождам из Лондон. Не можех да ходя по ресторанти. Не можех да ходя по барове. Дори приятелите ми не искаха да излизат с мен.

"Те знаеха, че ще бъда унижаван. Ако спирах на светофара, хората удряха или плюеха по колата ми. Тези неща ми се случваха ежедневно в продължение на няколко години".