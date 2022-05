Тотална победа: Кубрат Пулев надви Джери Форест

К убрат Пулев надви Джери Форест.

Българинът спечели убедително със съдийско решение срещата от дългоочакваната боксовата гала TrillerVerz 5 в Лос Анджелис, пише Gong.bg

Веднага след края на десетия рунд Кобрата развя българското знаме на ринга.

Минути преди сблъсъка Кобрата заяви, че ръкавиците на 34-годишния му противник са използвани и при това положение мач няма да има. Това забави началото на битката.

За Пулев мачът бе първи на ринга от близо година и половина. През декември 2020 г. той загуби от Антъни Джошуа. По време на паузата Пулев победи ММА боеца Франк Мир в Triad Combat.

