Има 4 вида стареене, кой е вашият

В съвременната естетична медицина все повече внимание се обръща не на възрастта, а на вида стареене и неговите признаци, защото именно това помага за избора на правилните грижи и процедури

26 април 2026, 13:16
Има 4 вида стареене, кой е вашият
Р азличните хора стареят по различен начин и това зависи не само от възрастта, но и от индивидуалните характеристики на кожата и начина на живот. Козметолозите разграничават четири основни типа стареене, всеки от които има свои собствени характеристики и изисква отделен подход.

По-подробно за това как да определите своя тип и какво помага за забавяне на този процес, козметологът Мария Борисова разказа пред журналист от УНН .

В съвременната естетична медицина все повече внимание се обръща не на възрастта, а на вида стареене и неговите признаци, защото именно това помага за избора на правилните грижи и процедури.

„Стареенето е естествен процес, но проявите му могат да варират значително. В естетичната медицина все повече се обръща внимание не на възрастта, а на вида стареене и тежестта на определени симптоми. Като цяло има 4 вида стареене. Деформационно-оточно, финобръчково, мускулно и уморено – всеки има свои собствени характеристики“, казва Мария Борисова.

Козметологът обяснява, че всеки тип стареене има характерни признаци, които са лесни за забелязване. Например, някои хора изпитват подуване и загуба на ясен контур на лицето, докато други остават с голям брой фини бръчки. Именно тези доминиращи прояви помагат да се определи техният тип.

„Деформационно-оточното състояние се характеризира със загуба на яснота на лицевия овал, склонност към оток и образуване на назолабиални гънки и бучки. Фино набръчканият тип има тънка и суха кожа, много малки бръчки и такива пациенти са склонни към ранно стареене.

Мускулестият тип се характеризира с активни изражения на лицето, плътна кожа и дълбоки бръчки поради мускулен хипертонус. Умореният тип се проявява с намаляване на тонуса на кожата и поява на постоянна умора“, обяснява козметичката.

В същото време скоростта на стареене се влияе не само от генетични фактори, но и от начина на живот. Сред ключовите причини експертът посочва стреса и влиянието на околната среда, като казва, че те могат значително да влошат състоянието на кожата.

„Преждевременното стареене се влияе от много фактори, както вътрешни, така и външни. Но най-важният фактор е хроничният стрес, който може да промени хормоналния фон, циркадните ритми и общото благосъстояние. В бъдеще това може да повлияе на качеството на кожата и скоростта на стареене. Бих искала да отбележа и отрицателното въздействие на UV лъчите върху кожата“, подчерта експертът.

Специалистът съветва да определите типа на стареенето си по най-изразения признак. Можете да направите това сами, като анализирате състоянието на кожата и лицето си. Важно е да разберете, че е невъзможно да промените вида на стареенето, но можете да повлияете на неговите прояви.

„Много е просто, трябва да откриете една доминираща черта, която имате, и да анализирате към кой тип принадлежи. Има подутини или увиснали бучки – това е деформационен тип. Много малки бръчки – фини бръчки, активни изражения на лицето и гънки – мускулести, и ако изглеждате уморени дори след сън – това е уморен тип“, отбеляза козметичката.

Мария Борисова подчертава, че правилните грижи могат значително да забавят процеса на стареене. За целта е важно да се комбинират домашни грижи, здравословен начин на живот и професионални процедури.

„Невъзможно е да се промени видът стареене, това е генетично обусловен процес, но е възможно да се забави. Какво наистина работи: редовна домашна грижа, отказване от лоши навици, SPF 50 ежедневно. Както и професионални козметични процедури, подбрани специално за вашия вид стареене“, заключава експертът.

