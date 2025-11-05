Лесен за пренебрегване симптом в крака ви може да е признак на няколко сериозни заболявания

М акар да изглеждат далеч от основните органи, стъпалата могат да разкрият много за здравето ви - особено ако изпитвате един често пренебрегван симптом.

Обичайното оплакване може да бъде предупредителен знак за няколко сериозни здравословни проблема, включително артрит, кръвни съсиреци и дори сърдечен удар - но често се поставя грешна диагноза, предупреждава медицински експерт, цитиран от The Post .

„Болката в петата е големият измамник“, казва д-р Рок Г. Позитано, специалист по заболявания на ходилата (подиатър) в болницата за специална хирургия (Hospital for Special Surgery).

„Тя може да прикрива други, много по-сериозни заболявания“, казва д-р Позитано.

Болките в стъпалото и петите могат да бъдат свързани с нарушения, засягащи ставите и мускулите.

„Много ревматологични заболявания, като псориазис, лупус, ревматоиден артрит и дори кръвни съсиреци, могат да се проявят като болка в петата“, допълва Позитано.

Повече, отколкото изглежда на пръв поглед

Как точно толкова сериозни заболявания могат да се проявят чрез болка в петата? Причината е в структурата на стъпалото.

„Петата има богато кръвоснабдяване и затова често е място, където могат да се проявят системни заболявания“, обяснява Позитано и допълва: „Заради тази васкуларизация тя е уязвима зона за метастази на рак и може да се стигне до развитие на стресови фрактури, причинени от прекомерно натоварване, остеопения или остеопороза.“

Лекарят препоръчва също да обръщате внимание на това от коя страна идва болката - или дали се проявява и в двете стъпала, защото това може да помогне на лекарите да открият вече съществуващи проблеми.

„Болката в петата от по-малко доминантната страна може да е резултат от компенсиране при болка в коляното или бедрото“, обяснява той.

„Двустранната болка в петите може да бъде свързана с проблеми в лумбосакралните дискове и стеноза в долната част на гърба“, казва д-р Рок Г. Позитано.

Понякога болката в петата е първоначалният проблем, но тъй като тя може да направи хората по-малко активни, това от своя страна повишава риска от системни заболявания като сърдечно-съдови проблеми, диабет тип 2, затлъстяване, остеопороза и депресия.

Освен това болката в стъпалото може да предизвика болка и в други части на тялото.

„Болезненото стъпало често води до болка и дисфункция в други зони на тялото - особено коленете, бедрата и кръста“, добавя д-р Позитано.

Как да разберете дали болката е симптом на нещо по-сериозно?

Въпреки че около 10% от хората изпитват болка в петата, лекарите често поставят грешна диагноза.

„Много често преглеждаме пациенти, които страдат от болка в петата повече от година, само за да открием, че зад това стои много по-сериозен проблем“, казва Позитано.

„Лекарите често погрешно диагностицират състоянието като плантарен фасциит, само на базата на клиничен преглед, без да направят диагностичен ултразвук, който да изключи други възможни причини.“

Според него използването на диагностичен ултразвук може да спести на много хора неправилна диагноза, неподходящо лечение и излишни страдания.

Най-важното, подчертава лекарят, е да не се опитвате сами да си поставяте диагноза:

„Не подценявайте болката в петата - тя може да има различни причини, вариращи от мускулно-скелетна травма до рак. Може и да не е животозастрашаваща, но със сигурност застрашава качеството на живот.“