Томас Едисън и изобретенията, които всъщност не е изобретил

Т омас Едисън често е възхваляван като плодовит изобретател, прочут с новаторски творения като електрическата крушка и кинокамерата. При по-внимателно разглеждане обаче се установява, че на Едисон са приписвани заслуги за изобретения, които всъщност не е създал. Разказът за наследството на Едисон затъмнява приноса на други новатори.

Един такъв пример е развитието на фотографията. Едисън се възползва от пионерската работа на Жозеф Никифор Нийпс и Луи дьо Гере, които полагат основите на заснемането на изображения. Въпреки че не е имал опит в областта на фотографията, Едисън използва техните постижения, за да създаде кинокамера, засенчвайки предишния принос на изобретателя Едуард Мюбридж.

Thomas Edison didn’t actually invent the light bulb. While it’s true he got a patent for the invention back in 1880, the real credit goes to Warren de la Rue, a British astronomer, and chemist who created the first bulb forty years earlier. pic.twitter.com/AB2dXRL5Pv