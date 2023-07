"Той никога не ядеше!": Бруталните лишения на Силиан Мърфи за "Опенхаймер"

З вездите от предстоящия блокбастър "Опенхаймер" разкриха "изтощителните" мерки, на които е бил подложен Силиан Мърфи, за да се превъплъти в "бащата на атомната бомба", като заявиха, че актьорът е ял "по един бадем на ден", за да се преобрази в "изтощения" физик.

47-годишната звезда от "Peaky Blinders" изпълнява ролята на Дж. Робърт Опенхаймер в биографичния филм на режисьора Кристофър Нолан, който ще излезе в петък и проследява как ученият разработва атомната бомба по време на Втората световна война, като част от свръхсекретния проект "Манхатън".

Starring Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., and Florence Pugh. Experience #Oppenheimer on the largest screen possible 7 21 23. Get tickets now! pic.twitter.com/yCLBu2tgMN — Oppenheimer (@OppenheimerFilm) July 11, 2023

Силиан вече е разказвал за екстремните мерки, които е предприел, за да пресъздаде образа на физика на екрана, като е отслабнал, за да отрази неговата "почти изтощена" фигура.

Колежката му Емили Блънт разказа за драстичната трансформация на Силиан, като разказа как той е преживявал само с "един бадем на ден" в изтощителната си диета.

В интервю Емили, която играе екранната му съпруга Кити, описва "грандиозното начинание" да отслабне за ролята.

Тя каза: "Той се е заел с такова грандиозно начинание. И можеше да яде само по един бадем на ден. Беше толкова отслабнал.“

Силиан предупреди, че трансформацията му не е била "здравословна".

В разговор с "Ню Йорк Таймс" звездата разказа как е отделил повече от пет месеца преди снимките, за да се подготви както физически, така и емоционално за ролята.

Go behind the scenes with Oscar and Grammy-winning composer Ludwig Göransson, who scored #Oppenheimer. Experience the movie in theaters Friday. pic.twitter.com/IEpPcGI6nC — Oppenheimer (@OppenheimerFilm) July 18, 2023

Той призна, че е "обичал" физическата подготовка за ролята, като разказа как е искал да отслабне, за да придаде на Опенхаймер "широко отворен поглед", който да подскаже факта, че "никога не е ял".

Той каза: "Обичам да играя с тялото си, а Опенхаймер имаше много ясно изразена физика и силует, които исках да пресъздам правилно.

"Трябваше да отслабна доста, а ние работихме с костюмите и шивачите; той бил много слаб, почти изтощен, живеел на мартини и цигари.

Имал е много светли очи и исках да му придам този широко отворен поглед, така че работихме много върху силуета и изражението му, преди да започнем.“

Силиан също така каза, че е тествал себе си колко малко може да яде, като призна, че "не препоръчва" екстремната диета.

Той каза пред The Guardian: "Започваш да се състезаваш със себе си, което не е здравословно. Не го препоръчвам.“

Актьорът заяви, че не иска да разкрива колко точно е отслабнал за ролята, но разказа как забързаният характер на снимките го е накарал да спре да се притеснява за храненето.

По време на снимките е спал по няколко часа, каза той и добави: "Бях изпълнен с луда енергия; преминах прага, при който не се притеснявах за храна или каквото и да било друго. Бях в такова състояние, хипер... хипер нещо, но това беше добре, защото героят беше такъв. Той никога не ядеше.“

Силиан разказа също така как режисьорът Нолан е дал на звездите около шест месеца за подготовка преди снимките.

Той каза пред Associated Press: "Имахме много време да се подготвим, Крис винаги отделя много време за подготовка, което аз обичам, така че имахме около шест месеца преди да започнем да снимаме."

'Oppenheimer' Is the 'Best' and 'Most Important Film of This Century,' Raves Paul Schrader: 'This One Blows the Door Off the Hinges' https://t.co/68TTkqg4Zw — Variety (@Variety) July 18, 2023

Емили Блънт се превъплъщава в ролята на съпругата на физика Опенхаймер - Кити, а Флорънс Пю играе Джийн Татлок - психиатърка, член на комунистическата партияи приятелка на Джей.

Филмът е адаптиран по книгата от 2006 г. "Американският Прометей": Триумфът и трагедията на Джей Робърт Опенхаймер" от Кай Бърд и Мартин Шервин.

Книгата, която печели наградата "Пулицър", описва подробно личния живот на Опенхаймер и времето, когато ръководи проекта "Манхатън" в началото и средата на 40-те години на ХХ век. Филмът вече е обявен за претендент за множество награди.