„Прибрах се от САЩ няколко дни преди първия лайв на „Като две капки вода“. Много се притеснявах как ще се климатизирам, но в крайна сметка бях в кондиция – репетициите и първата ми поява като Кристина Агилера минаха добре“, разказа ТИТА в "На Кафе" . „Работя върху образа на Cardi B, но с Бруно Марс не знам как ще се справя!“, призна певицата, дни преди влизането в новите образи на уникалното шоу за преобразявания. Образът на Паша Христова е бил най-голямо й предизвикателство до момента, тъй като естрадата има различен маниер на изпълнение.

„Като малка обичах да пея с перука и детски микрофон. Постепенно започнах да ходя на концерти и фестивали, а в един момент се стигна и до X Factor , разказа ТИТА за пътя от детството към славата. Певицата сподели, че по време на формата е развила качества като отговорност и дицсиплина. Изпълнителката на „Антилопа“ и дръги хитове сподели, че често обсъжда музикални идеи с Papi Hans, Деси Добрева и Дичо, с които се вижда на бекстейджа на „Като две капки вода“.

Следващата седмица Петя Буюклиева ще се включи в рок групата TOTO, а Милко Калайджиев ще запее на руски с Владимир Висоцки. Деси Добрева ще се впусне в Глория Гейнър и I will survive. Мария Илиева ще представи едно от най-сексапилните лица на Мадона с Just to find my love, а ТИТА ще трябва да избере между Bruno Mars, Cardi B и техния хитов дует. Стефан Илчев ще се ззавърне към женските образи с тийн идола Брирни Спиърс, а Papi Hans ще бъде Джейсън Деруло. Дичо ще се превърне в Дони и едно от култовите парчетата на българската музикална сцена.

