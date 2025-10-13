Скандален инцидент във Ватикана: Мъж оскверни олтара на базиликата „Свети Петър“

П осетителите на базиликата „Свети Петър“ бяха ужасени в петък сутринта, след като мъж уринира върху един от най-свещените олтари на Ватикана по време на светата литургия, пред очите на стотици поклонници.

Според „Кориере дела Сера“ неидентифицираният мъж се е изкачил по стъпалата на Олтара на изповедта - където папата традиционно отслужва литургия - преди да свали панталоните си и да уринира върху святото място.

Инцидентът се разигра по време на светата литургия в 9 сутринта, оставяйки присъстващите „абсолютно шокирани и отвратени“, докато смаяните туристи наблюдаваха, докато охраната се втурна да го задържи. Свидетели казаха, че мъжът отново се е разголил, докато е бил ескортиран, след като се е навел, за да си вдигне дънките.

Клипове от оскверняването, заснети от посетители, оттогава станаха вирусни онлайн.

„Това е абсолютно шокиращо и дълбоко неуважително“, коментира един зрител. „Това е отвратително“, написа друг. Трети човек каза: „Тук определено няма достатъчно охрана.“

Ватиканът все още не е издал официално изявление по случая. Местните медии обаче съобщават, че папа Лъв XIV е бил „шокиран“, когато е бил информиран за инцидента.

Властите не са потвърдили дали мъжът е арестуван или е обвинен.

Олтарът на изповедта, разположен под купола на Микеланджело, е сред най-святите места в католицизма. Това е същото място, където папа Франциск е бил положен за публично разглеждане преди погребението си през април.

Vile desecration: Man urinates on altar at Vatican City’s St. Peter’s Basilica during Holy Mass https://t.co/dmPp69VXnN pic.twitter.com/tjqA2TiulW — New York Post (@nypost) October 12, 2025

През последните години олтарът е претърпял няколко нарушения на сигурността. През февруари мъж се е качил на същия олтар и е съборил шест свещника. През юни 2023 г. гол поляк скочил върху олтара по време на литургия с надпис „Спасете децата на Украйна“ на гърба си.

След този инцидент Ватиканът проведе покайно богослужение, за да възстанови светостта на мястото, както се изисква от каноничното право.

Петъчният епизод поднови въпросите относно сигурността в базиликата „Свети Петър“, една от най-посещаваните религиозни забележителности в света, привличаща милиони поклонници и туристи всяка година.