Доналд Тръмп: Не мисля, че има нещо, което ще ме отведе в рая

П резидентът Доналд Тръмп отново се позова на желанието си да бъде „на път към рая“, докато разговаря с пресата на борда на Air Force One в неделя, 12 октомври. 79-годишният президент отговори на въпрос относно изявленията си от август за опитите му да посредничи за мирно споразумение между Русия и Украйна, по време на което каза: „Ако мога да спася 7000 души на седмица от смърт, мисля, че това е доста... Искам да се опитам да стигна до рая, ако е възможно.“

„Малко се шегувам“, каза Тръмп на репортерите в неделя относно предишните си коментари, преди да се пошегува: „Не мисля, че има нещо, което ще ме отведе в рая.“

„Наистина не мисля. Може би не съм на път към рая. Може би съм в рая точно сега, докато летим с Air Force One“, продължи той. „Не съм сигурен, че ще успея да стигна до рая, но направих живота много по-добър за много хора.“

🚨 JUST IN: The moment President Trump says he doesn't think he can get into heaven



"I don't think there's anything that's gonna get me in heaven. I really don't. I think I'm not, maybe, heaven-bound."



"I may be in heaven right now as we fly in Air Force One. I'm not sure I'm… pic.twitter.com/WfA7O3rjdH — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 13, 2025

Тръмп каза на пресата, че „ако изборите през 2020 г. не бяха фалшифицирани“, той би могъл да предотврати нахлуването на руския президент Владимир Путин в Украйна.

„Имахме некомпетентна администрация. Имахме некомпетентен президент. И заради измамни избори милиони хора са мъртви“, каза Тръмп, имайки предвид бившия президент Джо Байдън. „И между другото, израелският въпрос беше много по-труден за уреждане заради предишната администрация.“

Тръмп отговаряше на въпрос за предишни забележки, които направи през август, в които каза, че посредничеството за мир между Русия и Украйна може да му помогне да стигне до рая. „Искам да сложа край на това. Знаете, не губим американски животи... губим предимно руски и украински войници“, каза Тръмп пред Fox News на 19 август.

„Искам да се опитам да стигна до рая, ако е възможно. Чувам, че не се справям добре. Наистина съм в дъното на тотемния стълб. Но ако мога да стигна до рая, това ще бъде една от причините.“

Миналия месец Тръмп отново спомена целта си да „стигне до рая“, когато кампанията му изпрати имейли с молба за дарения, в които се казваше: „Искам да се опитам да стигна до рая.“ Според съобщения на Independent, Snopes и Newsweek, тези скорошни имейли, които според информацията са започнали на 23 август, призоваваха поддръжниците да дарят 15 долара по време на „24-ЧАСОВ ТРЪМП БЛИЦ ДАРЕНИЕ“ за президента. Темата на новите имейли включва: „Искам да се опитам да стигна до рая“, според източниците.

Donald Trump is soliciting $15 donations from supporters in recent fundraising email labeled ‘I Want To Try and Get to Heaven.’ pic.twitter.com/5TU0C0ik6v — Pop Crave (@PopCrave) September 5, 2025

„Миналата година бях на милиметри от смъртта, когато този куршум проби кожата ми. Триумфалното ми завръщане в Белия дом никога не трябваше да се случи!“, се казва в имейла, отнасящ се до опита за убийство срещу Тръмп през юли 2024 г. в Бътлър, Пенсилвания. „Но вярвам, че Бог ме спаси по една причина: ДА НАПРАВИМ АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА!“, гласи съобщението според Independent. „Със сигурност не трябваше да оцелея след куршума на убиец, но по милостта на всемогъщия Бог го направих. ТАКА ЧЕ СЕГА нямам друг избор, освен да отговоря на Повикването към Дълга, но не мога да го направя сам.“

По време на брифинг в същия ден прессекретарят на Белия дом Каролайн Левайт изясни, че не смята, че Тръмп се шегува. „Мисля, че президентът беше сериозен“, каза тя. „Мисля, че президентът иска да стигне до рая – както се надявам всички ние в тази стая също.“

Тръмп и Путин не успяха да постигнат мирно споразумение или да се договорят за прекратяване на огъня по време на скорошната си среща на върха в Аляска на 15 август, въпреки че Тръмп беше отправил неясни заплахи за „много тежки последици“, ако Русия не се съобрази.

Дни след срещата си с Путин, Тръмп промени тона си, казвайки на Зеленски и други европейски лидери, че не смята прекратяването на огъня между Русия и Украйна за необходимо или дори реалистично, докато се водят по-широки мирни преговори.

Президентът призна за трудността при преговорите с Путин по време на изказванията си в Центъра Кенеди на 13 август. „Имах много добри разговори с [Путин]. След това се прибирам вкъщи и виждам, че ракета е ударила дом за възрастни хора или ракета е ударила жилищна сграда и хора лежат мъртви по улиците“, каза Тръмп.