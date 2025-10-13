93-годишен мъж стана баща отново и планира да има още деца

Н ай-възрастният баща в Австралия, а може би и в света, д-р Джон Левин, на 93 години, и неговата съпруга, д-р Янинг Лу, на 37 години, посрещнаха първото си дете заедно, момченце, преди 18 месеца. Двойката разказа пред радиопрограмата Jase & Lauren как започнала тяхната любовна история и разкри, че искат още деца.

„Съпругата ми почина, бях женен 57 години, станах много самотен“, сподели Левин. В опит да промени това, той решил да предприеме нещо и смятал, че изучаването на нещо ново може да помогне. „Помислих си, че може би ще науча език, по някаква причина, не знам защо, избрах китайски. Потърсих всички училища, в които можех да отида, имаше три в Мелбърн... Избрах едно в понеделник следобед.“

„Тази млада дама влезе и каза: Аз съм Янинг, твоят учител... (по-късно) тя каза, че съм най-лошият ученик, който някога е имала“, разказа той.

„Китайският език не беше за него“, добави Лу.

Двамата решили да останат приятели, а след това между тях пламнала връзка. Те са заедно от 11 години и посрещнаха сина си преди 18 месеца. Докато появата на бебе в семейството била голяма промяна, това не е нещо ново за Левин, който е и дядо на 10 деца, въпреки че моментът, в който държал сина си, бил изключително специален.

Левин описа момента, в който за първи път държал сина си в ръцете си, като „невероятен“. „Все още помня, когато бяхме в болницата и той седеше до прозореца, държейки малкото бебе, със слънцето зад гърба му“, сподели Лу. „Това е най-красивата сцена, която някога съм виждала.“

93-годишният мъж заяви, че е решен да живее, докато синът му навърши 21 години, и разкри, че двамата искат още едно дете, този път момиченце. „Мислим си за още едно, бихме искали да имаме малко момиченце“, каза той. „Вероятно“, добави Лу.

93-годишният Левин смята, че може да доживее поне до 105 години, добавяйки, че наличието на дете го поддържа млад. Д-р Левин е специалист по медицина срещу стареенето, докато Лу е професор по лингвистика.

Лу сподели, че той е „старомоден баща“ и не сменя пелени, но тя очаквала това. Тя също каза, че е наясно, че хората съдят двойката, но тя игнорира шума. „Ако нашата история може да накара хората да се усмихнат, тогава сме постигнали целта си.“