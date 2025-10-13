„Мегабебе“ с тегло близо 6 кг се роди в САЩ и постави рекорд

С редното тегло на новородено бебе в САЩ е около 3,1 до 3,4 килограма. Представете си шока по лицата на лекари, медицински сестри и болница, когато помагат при раждането на бебе, тежащо цели 6 килограма. Пример за това е болницата TriStar Centennial Women's Hospital в Нашвил, която е изненадана, когато се е родило „мегабебето“ Каспиан, пише Times of India.

Новороденото тежеше около 5,8 килограма, а WMSV публикува негова снимка, потвърждавайки новината. Това раждане не само шокира хората в интернет, но и постави рекорд за най-голямото новородено, родено в болницата за последните три години.

Mom gives birth to a whopping 13-pound baby boy, smashing hospital record: ‘How many years was he in there?’ https://t.co/kHWWUzUBdL pic.twitter.com/bQ7avWmxMx — New York Post (@nypost) October 9, 2025

Едно запомнящо се раждане

Персоналът на болницата описа раждането като красиво и напомняне за „устойчивост и любов“. Според репортаж на Daily Star, майката, Шелби, благодари на целия екип в емоционална публикация, след като се възстанови от цезарово сечение.

„Искам да изкажа допълнителни благодарности на дамите, които се грижиха по най-добрия начин за мен“, написа тя, благодарейки на екипа на неонатологичното отделение, който се грижеше за „мегабебето“ Касиан. Те „го обичаха, когато аз не можех. Никога няма да ви забравя“, добави тя.

Реакциите на потребителите в интернет на шокиращото раждане

Според Daily Express US, Шелби е публикувала TikTok пост за раждането на мегабебето, който е бил гледан от милиони.

„Горкото момиче роди Е. Хонда“, написа човек в X.

„Уау. 1,5 кг по-малко от топка за боулинг“, пошегува се друг.

„Исус плака... Това просто ме накара да трепна и тазовото ми дъно да се стегне здраво 🫣“, написа жена, шокирана от теглото на бебето.

„Вече прилича на японски сумо борец“, отбеляза единият.