Скандал и насилие в Спешното в Разлог: Медицинска сестра е съборена на земята, три жени – в ареста

Т ри жени са предизвикали скандал в Центъра за спешна медицинска помощ – Разлог в следобедните часове на 12 октомври, неделя, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. По време на скандала една от жените е бутнала медицинска сестра, която е паднала на земята.

Трите жени са задържани със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура, а работата по случая продължава.

В края на септември зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров съобщи в рамките на събитието „Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“, че по данни на полицейската статистика от началото на годината до 10 септември са регистрирани 75 нападения над медицински лица.

За цялата 2024 г. те са 99. В рамките на същия форум, част от националната кампания на съсловната организация срещу насилието над медици #ПребориГнева, политологът Димитър Ганев обяви, че над 2000 лекари са ставали жертва на физическа агресия от пациенти.