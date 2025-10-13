Предлагат промяна в отпуска по бащинство

Б ащата да има право да ползва платен отпуск на части след раждане на дете, предвиждат промени в Кодекса на труда, внесени в парламента, съобщи pariteni.bg.

Сега според чл. 163, ал.8 от кодекса баща или осиновителят има право на 15 календарни дни платен отпуск поради раждане на дете, които следва да ползва наведнъж, непосредствено след изписването на новороденото от лечебното заведение.

Това, според депутатите от ПП-ДБ, създава затруднение за много семейства, тъй като нуждата от активна подкрепа на бащата не винаги е концентрирана единствено в първите дни след изписването. Тя е налице още с раждането на детето, както и през цялата първа година от раждането, смятат те.

Затова се предлага отпускът по бащинство да се използва според конкретните нужди на всяко семейство – да се ползва наведнъж или на части в рамките на първата година от датата на раждането на детето. Размерът на обезщетението, изплащан от Държавното обществено осигуряване, ще продължи да се предоставя по същия ред и размер, както досега, пише още в мотивите към законопроекта.