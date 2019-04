Х оливудската актриса Анджелина Джоли иска да си върне Брад Пит, но той отказва идеята за "романтично помирение". Изненадващият обрат се крие зад причината, поради която актрисата протаква тежките преговори по развода, твърдят анонимни източници, близки до бившата двойка, съобщава The Sun.

Брад Пит отхвърли идеята на Джоли, но иска хармонични отношения заради децата им. Източникът твърди, че Анджелина ясно е заявила на Брад, че иска отново да имат връзка.

EXCLUSIVE Angelina Jolie wants to win back Brad Pitt as she "would like them to be a family again" https://t.co/cgFWB25S7y pic.twitter.com/HzAYBykEyP