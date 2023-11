26 години след излизането ѝ: The Prodigy променят текста на Smack My B***h Up

The Prodigy промениха текста на Smack My B***h Up - 26 години след излизането на противоречивата песен. Въпреки че е един от най-прочутите хитове на групата, думите доведоха до твърдения, че представят домашното насилие в добра светлина.

Извън закона в редица телевизионни и радиостанции, групата досега отказваше да смекчи съдържанието, настоявайки, че текстовете всъщност означават "да правиш нещо интензивно".

Въпреки това, според The ​​Sun, в два скорошни концерта Максим, водещ певец след смъртта на Кийт Флинт през 2019 г., променя текста с „change my pitch up“.

Танцовата група не уведоми феновете си за смяната преди шоутата в "Александра Палас".

През 2010 г. песента беше избрана за най-противоречивата песен на всички времена в анкета, проведена от Performing Right Society (PRS).

"God Save The Queen" от Sex Pistols бяха втори, а Frankie с "Goes To Hollywood's Relax" е трети.