Тези 4 навика крадат младостта и ускоряват стареенето: Oтървете се от тях

О бичайните ежедневни дейности могат неусетно да ускорят стареенето на тялото. Какво е по-добре да избягваме в живота, за да запазим младостта - прочетете в материала по-долу.

Твърде много седене

Повечето хора прекарват по-голямата част от деня си седнали, независимо дали на бюро, в кола или на дивана, релаксирайки. Но тези часове могат да окажат фино въздействие върху дългосрочното им здраве.

Проучване, публикувано в Корейския журнал за семейна медицина, установи , че общото време на заседнал живот от повече от 10-11 часа на ден или времето пред екрана от повече от 5-6 часа на ден значително увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания, дори при хора, които спортуват редовно.

Бездействието с течение на времето фино разрушава качеството на мускулите и митохондриалната функция. Мускулите са един от най-силните предсказващи фактори за здравословно стареене, независимост и устойчивост.

Освен това, заседналият начин на живот забавя метаболизма, нарушава кръвообращението и сърдечната функция и нарушава хормоналния баланс.

Недостатъчно сън

Твърде малкото сън през нощта е свързано с приблизително 15% увеличение на общата смъртност. Спането по-малко от шест до седем часа на нощ е свързано и с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване, диабет тип 2, депресия и деменция.

С течение на времето, лошият сън може дори да ускори биологичния ви часовник, увеличавайки възпалението и оксидативния стрес - два основни фактора, които допринасят за преждевременното стареене.

Приоритизирането на качествения сън е една от най-ефективните стратегии за поддържане на дългосрочно здраве и забавяне на процеса на стареене.

Хроничен стрес

Всички имаме дни, когато стресът излиза извън контрол. Макар че стресиращите дни са нормална част от живота, животът в постоянно състояние на стрес без възможността да се намерят моменти на спокойствие може сериозно да навреди на здравето ви.

Постоянният стрес поддържа повишени нива на кортизол, което ускорява загубата на мускулна маса, инсулиновата резистентност, имунната дисфункция и дори стареенето на кожата.

С течение на времето стресът може да доведе и до нездравословни поведения за справяне, като например нездравословен избор на храна, лош сън или бездействие, което може да влоши ефектите му.

Хроничният стрес е свързан с по-високи нива на сърдечно-съдови заболявания, депресия, имунно стареене и когнитивен спад, което съкращава общата продължителност на живота.

Консумиране на големи количества ултрапреработени храни

Повечето храни претърпяват някаква форма на обработка, преди да стигнат до магазина за хранителни стоки. Ключът е да се прави разлика между преработени храни и ултрапреработени храни.

Ултра-преработените опции се приготвят с рафинирани съставки, добавки и минимално или никакви пълнозърнести храни.

Тези храни изместват хранителните вещества, които защитават сърцето, мозъка и имунната система. Редовната консумация на тези храни е свързана с повишен риск от сърдечни заболявания, наддаване на тегло, хипертония, стеатоз на черния дроб и когнитивен спад.