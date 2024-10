Тестът на НАСА за слънчево платно - с леки проблеми

О ткриването на нови начини за пътуване в Kосмоса не е лесно и затова тестовете са важни, въпреки че може да се появят някои проблеми. Усъвършенстваната композитна система за слънчеви платна на НАСА беше изстреляна през април, а в началото на септември беше напълно разгърната. Изглежда, че системата работи, но при разгръщането на една от четирите стрели се получи леко огъване.

Не изглежда това да е развитие, което ще застраши мисията, но щеше да е по-добре, ако не се беше случило. Все пак тестът на усъвършенстваната композитна система за слънчеви платна не е само за плаване с помощта на слънчева светлина - той е и за това как технологията се държи в Космоса, така че е добре да се знае това.

Sail deployment achieved!



Our Advanced Composite Solar Sail System has successfully unfurled its sail & will use sunlight for propulsion as it orbits Earth, testing next-generation technologies that will help enable future missions at the Moon & beyond: https://t.co/s0kDJ8VxkE pic.twitter.com/ljN2CmauYj