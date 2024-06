За пръв път: Лекарство за възстановяване на зъби ще бъде тествано върху хора

Л екарство, което възстановява зъбите, може да бъде пуснато на пазара до 2030 г., ако всичко мине добре в предстоящо клинично изпитване. От септември тази година 30 възрастни мъже ще получат интравенозно лекарството като част от фаза I на проучване за неговата безопасност и ефикасност, което е първият път, когато подобно лекарство се изпитва върху хора.

По време на предишни кръгове на тестване върху животни формулата показа огромен потенциал за възстановяване на изгубени зъби, като единична доза беше достатъчна за израстването на един зъб при порове. Според изследователите, ръководещи изпитването, настоящата версия на лекарството също се понася добре от гризачите, без да се съобщава за нежелани ефекти, което показва, че сега може да се даде на хора за по-нататъшно проучване.

Medicine For Regrowing Teeth To Be Tested On Humans For The First Timehttps://t.co/IAWmnOqYkM