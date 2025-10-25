Любопитно

Раду с победа и място в "Игри на волята" All Stars

25 октомври 2025, 21:43
Раду с победа и място в "Игри на волята" All Stars
В ластелинът на Изолатора Раду Шуляк се завърна на Арената на “Игри на волята” с победа след заплетен кастинг сблъсък тази вечер. Той надви софтуерния специалист Александър Мечкарски и си осигури място в звездния отбор на приключенското риалити.

Дуелът между двамата опоненти изпита тяхната ловкост, издръжливост и точност, като всеки един от тях показа своите най-силни качества по време на играта. По-добрият мерник на ветерана Раду и опитът му в битка се оказаха ключови за крайната победа.

Племето на Лечителите бе избрало именно бизнесмена за свой фаворит в съревнованието и неговият успех им осигури ценни провизии преди предстоящия сблъсък за разпределение на териториите в началото на седмица.

Елиминираната в битката за спасение вчера Гизем ще бъде ексклузивен гост в предстоящото ново издание на подкаста “След Игрите”. Там безстрашната амазонка ще разкаже за пътя си от кастингите, през Блатото чак до голямата игра. Кого е избрала - Калин или Лапунов, зрителите ще разберат в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube още утре в 12:00 ч.

Вълненията и приключенията в Дивия север продължават и през следващата седмица, когато надпреварата за Резиденцията ще се превърне и във война за оцеляване за трите враждуващи племена.

Гледайте “Игри на волята” в понеделник, 27 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

