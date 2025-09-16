Любопитно

Изследователи откриха десетки хиляди структури на маите в джунгла в Гватемала

В района има структури като къщи, големи дворци, церемониални центрове и пирамиди

16 септември 2025, 09:25
Изследователи откриха десетки хиляди структури на маите в джунгла в Гватемала
Ч рез използването на LiDAR лазерна технология изследователи в Гватемала откриха над 61 000 древни структури на маите. Тези находки предоставиха нова информация за земеделието, начина на живот и ежедневието на народа на маите. Изследването, публикувано в списание Science, включваше проучване на 2149.69 квадратни километра от територията на маите, ръководено от изследователи от университета Тулейн, предаде All That's Interesting

Констатациите оспориха дългогодишните предположения, че регионът е бил слабо населен и че малките градове на маите са били изолирани един от друг. Изследователите сканираха всеки квадратен метър с 15 лазерни импулса, съобщи Washington Post.

LiDAR технологията – или светлинно откриване и определяне на разстояние – разкри толкова изненадваща нова информация, защото е способна да прониква през гъстата горска покривка, разкривайки скритото отдолу по начин, който изследователите не можеха да постигнат преди. LiDAR работи на същия принцип като радара, но използва лазерни импулси вместо радиовълни. Лазерната светлина не реагира на растителността, но не може да проникне през твърди повърхности като камък, така че се връща обратно, когато се сблъска с изградена среда.

„Тъй като LiDAR технологията може да прониква през гъста горска покривка и да картографира характеристиките на земната повърхност, тя може да се използва за създаване на карти на терена, които ни позволяват да идентифицираме създадени от човека обекти на земята, като стени, пътища или сгради“, заяви Марчело Канутo, директор на Института за изследвания на Средна Америка в Тулейн, в изявление.

Благодарение на новата технология изследователите откриха общо 61 480 структури в района, като къщи, големи дворци, церемониални центрове и пирамиди. Това накара изследователите да смятат, че в разцвета си през Късния класически период (650-800 г. сл. Хр.) населението на региона е достигало между седем и 11 милиона души.

Лазерите разкриха също над 106 квадратни километра пътища, канали и инфраструктура, които свързвали различните градове на региона с по-селските райони. „Виждани като цяло, терасите и напоителните канали, резервоарите, укрепленията и пътните насипи разкриват удивително количество модификации на земята, направени от маите върху целия им пейзаж в мащаб, който преди беше немислим“, заяви Франсиско Естрада-Бели, научен сътрудник в Тулейн, в изявление.

Идеята, че маите са били по-сложна цивилизация, отколкото се смяташе преди, набира популярност през последните няколко години. Според Science News някои изследователи твърдят, че техниките за изсичане и изгаряне на земя са били популярни по време на Класическата ера на маите и може да са допринесли за техния упадък. Въпреки това изследването показа, че маите са били по-изтънчени в земеделието, отколкото се смяташе досега. Лазерите разкриха 362 квадратни километра тераси и модифициран земеделски терен, плюс 952 квадратни километра годна за обработка земя.

Въпреки това новаторско откритие, все още има много работа за вършене. Изследователите трябваше да отидат на място в някои части от проучваната зона, за да потвърдят данните от LiDAR. LiDAR може би все още не е перфектната технология, но досега не само отвори очите ни за десетки хиляди нови структури, но и предизвика начина, по който възприемаме цяла цивилизация.

