Радиопредавател, който не е използван от 1981 г., помага на "Вояджър 1" да изпраща съобщения до Земята

47-годишният космически апарат „Вояджър 1“ отново е във връзка с НАСА, след като технически проблем причини няколкодневно прекъсване на комуникациите с историческата мисия, която се намира на милиарди километри в междузвездното пространство.

Сега „Вояджър 1“ използва радиопредавател, на който не е разчитал от 1981 г., за да поддържа връзка с екипа си на Земята, докато инженерите работят, за да разберат какво се е объркало.

Тъй като космическият апарат, изстрелян през септември 1977 г., остарява, екипът бавно изключва компонентите, за да пести енергия, което позволява на „Вояджър 1“ да изпраща уникални научни данни от разстояние 15 милиарда мили (24 милиарда километра).

Сондата е най-отдалеченият от Земята космически апарат, работещ отвъд хелиосферата - мехур от магнитни полета и частици на Слънцето, който се простира далеч отвъд орбитата на Плутон - където инструментите му вземат пряко проби от междузвездното пространство.

