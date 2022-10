Те разтапят сърцата на всички: Най-романтичните двойки в киното

К арали са ни да плачем, да въздишаме и да се смеем... казали са фрази, които след това сме използвали многократно в реалния ни живот и по-конкретно в любовните отношения.

Това са най-романтичните двойки в киното, които със сигурност познавате и знаете за историите им на големия екран:

1. Джак и Роуз (Титаник)

Кой не е гледал този красив любовен филм, който е базиран на трагедията от началото на миналия век? Разказва се за историята на Роуз (Кейт Уинслет), богато момиче, и Джак (Леонардо ди Каприо), беден млад мъж, който случайно получава билет за пътуване с океански кораб. Любовта помежду им възниква от пръв поглед и до онази съдбовна нощ, когато Титаник потъва, те преживяват една неизмерима страст.

2. Ноа и Али (Тетрадката)

One of my favorite movies....The notebook pic.twitter.com/anP7EASepH

Без съмнение всички познаваме една от най-романтичните двойки в киното: Райън Гослинг и Рейчъл Макадамс.

Всичко започва, когато Али пътува с родителите си за почивка през 40-те години на миналия век. Там тя среща Ноа, който е много красиво момче, но семейството ѝ не го приема.

Младата жена се връща в своя град и цяла година не получава писмата, които Ноа ѝ изпраща. Когато в един момент двамата влюбени се срещат отново, решават да бъдат заедно. Всъщност сюжетът бива разказан именно от главния герой. Той чете на възрастната си съпруга, която страда от Алцхаймер, от своята тетрадка, в която е писал цял живот.

3. Сам и Моли (Призрак)

Никой не може да отрече, че това е една от най-романтичните двойки в киното за всички времена. Въпреки че този филм е на няколко десетилетия, той все още е в умовете и сърцата ни. Историята разказва какъв е бил животът на Сам (Патрик Суейзи) и Моли (Деми Мур), докато той умре. След това той остава на Земята като призрак, използвайки медиум (Упи Голдбърг), за да остави ценно послание, което ще накара почти всеки да се разплаче.

4. Сам и Джоузи (Целуни ме)

Филм, който ни кара да се замислим колко травмиращ може да бъде животът в училище за определени деца. Джоузи (Дрю Баримор) е момиче, което страда от тормоз и което по-късно не изживява нормалните неща, като например…целувка.

Всичко се променя, когато в живота й се появява красив професор Сам (Майкъл Вартан), когото тя трябва да интервюира за вестника, в който работи. И... вече знаем как завършва историята. Джоузи най-накрая получава първата си целувка.

5. Анна и Уилям (Нотинг Хил)

Няма как да пропуснем в списъка с най-романтичните двойки в киното тази, в която Джулия Робъртс и Хю Грант се превъплътиха през 1999 г. Красива история, която ни разказва за малко "неравнопоставената" връзка между знаменитост и обикновен човек.

Също така ни показва несигурността и страховете, които можем да изпитаме, преди да си позволим да обичаме.

6. Дани и Сенди (Брилянтин)

Класика, развиваща се през 50-те години и базирана на мюзикъл, ни разказва за любовта между „бунтар“, изигран от Джон Траволта, и „доброто момиче“ (Оливия Нютън-Джон), която може да преодолее всичко.

Grease! I was only 8 when I watched it the first time ~ I was clueless 😂😂. It’s my all time favorite movie. https://t.co/tJTFYAQ0DL pic.twitter.com/lW5jb0szVg