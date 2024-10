Тасманийският тигър, как учени се опитват да възкресят изгубения хищник

Т асманийският тигър, който някога е дебнел в горите на Тасмания, може да бъде върнат от изчезване след серия научни пробиви, обявени от екип от американски и австралийски изследователи.

Известен също като тилацин, този вид с размерите на лабрадор е единственият върховен хищник с хабитат в Австралия. Последният тилацин е умрял в зоологическа градина в Хобарт през 1936 г., след като останалите са били ловувани до изчезване в опит да се защити разрастващата се животновъдна индустрия в Тасмания.

How a ‘putrid’ find in a museum cupboard could be the key to bringing the Tasmanian tiger back to life https://t.co/AkVxWA6NFy

Скорошното изчезване на този вид обаче го прави идеален кандидат за "де-изчезване", според Colossal Biosciences.

Colossal обяви плановете си да използва най-новите постижения в редактирането на гени и репродуктивната биология, за да върне вълнестите мамути и дори додото от мъртвите.

„Пробите от тилацин, използвани за нашия нов референтен геном, са сред най-добре запазените древни екземпляри, с които моят екип е работил“, сподели Бет Шапиро, главен научен директор на Colossal. „Рядко се случва да имате проба, която ви позволява да избутате границите на древната ДНК до такава степен.“

Повечето опити за реконструкция на генетичния код на отдавна изчезнали видове са осуетени от факта, че ДНК е крехко и се разпада с времето. Но 108-годишен екземпляр, съхраняван в алкохол в музей в Мелбърн, позволи на екипа да извлече тилацинова ДНК последователност, за която твърдят, че е 99,9% идентична с оригинала. Те дори успяха да извлекат по-крехки РНК молекули от пробата.

The Tasmanian tiger, or Thylacine, became extinct in mainland Australia and New Guinea long ago. Its range was restricted to Tasmania, where the last captive died in 1936. pic.twitter.com/s05xa0c76x