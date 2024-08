Тарантули минават стотици километри в търсене на любов

Ч удили ли сте се някога откъде идват тарантулите? Всичко започва с една голяма разходка и тя е на път да започне в някои части на Съединените щати. По това време на годината мъжките екземпляри започват да маршируват в търсене на партньорки, като понякога са на големи групи и изминават значителни разстояния.

Кой каза, че романтиката е мъртва?

(Във видеото може да научите повече за: Най-отровният паяк на света)

Движението на толкова много тарантули наведнъж е спечелило на феномена името „миграция на тарантулите“, но има и по-любопитен мотив, който движи техните приключения.

„Истината е, че мъжките тарантули се придвижват по това време на годината в търсене на партньор. Брачният сезон се определя от температурата и микроклимата. Той може да бъде по-ранен или по-късен, защото мъжките чакат подходящата ситуация и сигнали, за да се придвижат, но обикновено сезонът на чифтосване е от края на август до октомври“, казва Андрин Шуфран, специалист по разширяване в Държавния университет на Оклахома (OSU) и директор на OSU's Insect Adventure в съобщение преди началото на сезона през 2023 г.

Женските тарантули са склонни да се придържат към своите бърлоги, така че когато дойде време за правене на яйца на тарантулите, те изпращат сигнал. Това включва освобождаване на феромон, който привлича похотливите мъжки, и те ще изминат адски дълъг път, за да намерят подходяща партньорка.

Един такъв любовен вид тарантула е тексаската кафява тарантула Aphonopelma hentzi. Те са склонни да се скитат на запад от река Мисисипи до Колорадо и Ню Мексико, през Луизиана и - разбира се - Тексас.

Според Департамента за опазване на околната среда на щата Мисури тези тарантули не са агресивни, а отровата им е сравнима с тази на пчелно ужилване. Освен това неотдавнашно проучване откри, че те дори се закачат с жаби - това е само един от няколкото примера за това, че тарантулите са приятели с други животни.

