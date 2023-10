Огромен паяк предизвика автомобилна катастрофа

О громен паяк предизвика автомобилна катастрофа в калифорнийски национален парк, съобщи ДПА.

Моторист влезе в болница след нараняване в националния парк "Дет Вали" в Калифорния.

Officials at Death Valley National Park said the crash was caused by a tarantula. https://t.co/Oy7IbUuyv1