Тайните под леда: Забравените планини на Антарктида

П редставяли ли сте си някога как изглежда Антарктида под дебелата ледена покривка? Под нея се крият пресечени планини, долини, хълмове и равнини, пише Sciencealert.

Някои върхове, като високите Трансантарктически планини, се издигат над леда. Други, като мистериозните и древни подледникови планини Гамбурцев в средата на Източна Антарктида, са напълно погребани под километри лед.

Планините Гамбурцев са сходни по мащаб и форма с европейските Алпи. Но не можем да ги видим, защото високите алпийски върхове и дълбоките ледникови долини са затрупани под многокилометрова ледена покривка.

Как са се появили тези планини? Обикновено планинските вериги възникват там, където две тектонски плочи се сблъскват. Но Източна Антарктида е тектонично стабилна в продължение на милиони години.

Новото ни изследване, публикувано в Earth and Planetary Science Letters, разкрива, че тази скрита планинска верига се е образувала преди повече от 500 милиона години, когато суперконтинентът Гондвана се е формирал в резултат на сблъсък на тектонични плочи.

