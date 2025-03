Ученият, нападнал колеги в Антарктида, остава в изолирания лагер

И зследовател в изолирана антарктическа база, обвинен във физическо нападение и отправяне на смъртна заплаха, ще продължи мисията си с останалите си колеги. Властите уверяват, че ситуацията в момента е „под контрол“.

Екип от девет изследователи трябваше да прекара антарктическата зима в управляваната от Южна Африка база, разположена на около 170 км от ръба на ледения шелф, в трудно достъпна зона. Говорител на южноафриканското правителство заяви пред BBC, че в станцията е имало "нападение" и смъртни заплахи от член на екипа, след като по-рано бяха отправени твърдения за неподходящо поведение в лагера.

Южноафриканската новинарска агенция разпространи тревожен имейл, изпратен от изследовател, разположен в базата SANAE IV (Южноафриканска национална антарктическа експедиция) във Веслескарвет, Земята на кралица Мод, описващ поведението на нападателя като "дълбоко тревожно".

Учен напада колегите си на Антарктида, екипът моли за евакуация

На 17 март Министерството на горите, рибарството и околната среда (DFFE) публикува медийно изявление и потвърди че „няма инциденти, които да налагат някой от деветимата презимуващи членове на екипа да бъде върнат обратно в Кейптаун“.

