Любопитно

Билет за мир на Босфора: 5 причини да зарежете всичко и да летите до Истанбул още сега

Минимум неща, максимум емоции. Казваме ви как да „рестартирате“ напълно ума си за 3 дни в Турция

10 май 2026, 07:11
Източник: iStock

М ай е може би единственият месец, в който Истанбул не се опитва да ви изтощи. Градът вече е буден, всичко наоколо е в разцвет, но вие все още не се „топите“ от слънцето.

Времето: Когато маратонките са най-добрият ти приятел

Май в Истанбул е перфектен: стабилни +20 +23 градуса. Това е времето, когато можеш да се разхождаш из града по цял ден с тениска и да не търсиш климатика на всеки половин час. Въздухът е все още свеж, а вечерите ухаят на море и цветя.

Малък лайфхак: Истанбул е град на ветровете. Дори и да е горещо на сушата, можете да се „отнесете“ на ферибота за пет минути. Не забравяйте да носите леко яке или суичър с качулка в раницата си. Ще си благодарите по-късно, когато пиете чай на палубата.

Защо май е по-добър от лятото

Истанбул никога не е празен, но в момента все още не се е превърнал в кошер.

  • Опашки. Всъщност можете да стигнете до Света София или кулата Галата, без да прекарате половината си живот в чакане.
  • Пространство. В тесните улички на Каракьой или Балат все още можете да направите снимка без десет случайни души в кадъра.
  • Мирише. Градът ухае на жасмин и пресни сладкиши, а не на горещ бетон.

Босфор, чайки и пълен дзен

Истанбул трябва да се вижда от водата. Точка. През май Босфорът е невероятно син, а небето е ясно, без лятната мараня.

Какво трябва да направите:

  • Отидете в Кадъкьой. Това е азиатската част. Там имат най-вкусните закуски, където ще ви донесат милион чинии с всичко на света.
  • Купете симит. Този сусамов геврек за няколко лири е най-добрата инвестиция. Изяжте половината сами, а другата половина нахранете чайките директно от ферибота. Това е местен ритуал на психотерапия.
  • Изгубете се в Балата. Квартал с пъстри къщи. През май не е толкова трудно да се изкачите там, а всеки двор е готов кадър за Instagram.

Кратко „рестартиране“ за украинците

Истанбул ще се превърне за вас в място, където просто можете да дишате. Само 3-4 дни и ще се върнете като съвсем различен човек. Вместо тревожен фон - шумът на вълните, вместо суматохата - спокойни разговори в кафенета.

Защо трябва да обмислите:

  • Бюджет. Хотелите все още не са повишили цените до летните си максимуми.
  • Красота. Целият Истанбул е в цветя. Изглежда много жив.
  • Лесно. Не са необходими сложни планове. Просто си носете удобни обувки и билет.

Истанбул през май не е просто екскурзии „за показ“. Става въпрос за това да изживеете живота пълноценно, докато градът е все още свеж, нежен и много приветлив.

Източник: rbc.ua    
