Тайният живот на децата на Стив Джобс: Лукс, драми и нито цент наследство

И зминаха повече от десет години, откакто съоснователят на Apple, Стив Джобс, почина от рядка форма на рак на панкреаса. Той остави след себе си не само технологична империя и състояние от над 10,8 милиарда долара, но и четири деца — които, изненадващо, не наследиха нито стотинка.

