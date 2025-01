Неразказани истории: Старо писмо разкрива любопитни тайни на Стив Джобс

С тив Джобс е съосновател на Apple Inc. и светът разказва истории за неговото визионерско лидерство и иновации в технологиите, но най-вече за дълбоката му склонност към духовност. Джобс навлиза в сферата на духовността още на много ранна възраст. Интересът му към дзен будизма има много общо с това и с търсенето на по-дълбок смисъл в живота. Този афинитет към духовността и хиндуизма набира сила, когато усеща нуждата да тръгне на пътешествие за Индия в търсене на просветление. Посещението му в Индия, по-конкретно в ашрама (уединено място за живеене, където мъдреците пребивават в мир и спокойствие сред природата - бел.ред.) Каинчи Дхам и опеката на Ним Кароли Баба, оставя незаличими следи в живота му, като определя личната му философия и управленската му ориентация в бизнеса.

Ръкописното писмо на Стив Джобс от 1974 г. наскоро предизвика оживление, тъй като беше продадено за зашеметяващата сума от над 500 000 долара. Писмото е адресирано до приятеля му от детството Тим Браун и нещо, което го прави още по-специално, е, че е написано само ден преди 19-ия му рожден ден. Писмото показва спекулативното мислене на младия мечтател, търсещ духовност и разбиране на света отвъд технологиите. Писмото изразява размислите му за дзен будизма, както и искреното му желание да посети Кумбх Мела.

„Тим, четох писмото ти много пъти. Не знам какво да кажа. Много сутрини дойдоха и си отидоха. Хората са идвали и са си отивали. Много пъти съм обичал и съм плакал“, пише Джобс, споделяйки интроспективните си мисли с приятеля си.

През този период Джобс живее във ферма в планината между Лос Гатос и Санта Круз. Той описва живота си във фермата и плановете си да посети Индия.

A letter from Steve Jobs detailing his plans to attend the Kumbh Mela has fetched a staggering Rs 4.32 crore at auction. Written in 1974, the letter was recently sold by Bonhams for an impressive $500,312. pic.twitter.com/EvQf3WJkEv — jain Sumeet China (coffee with sumeet jain) (@Sumeetmountain) January 15, 2025

„В момента живея във ферма в планините между Лос Гатос и Санта Круз. Иска ми се да отида в Индия. Ще замина някъде през март, все още не съм съвсем сигурен“, пише Джобс, разкривайки намерението си да присъства на духовното събитие “Кумба Мела”.

Джобс покани и приятеля си Тим да се присъедини към него във фермата, за да сподели мислите и чувствата си.

„Ако желаеш и аз все още съм тук, когато пристигнеш, можем да се качим тук, в планината, заедно и да ми разкажеш мислите и чувствата си, които не разбрах напълно от писмото ти“, каза той.

Пътуването на Стив Джобс до Индия е преобразяващо преживяване. Той е планирал да посети ашрама на Ним Кароли Баба в Утаракханд, но след като научава за кончината на мъдреца през предходната година, остава в ашрама Каинчи Дхам, за да се потопи в учението на Баба.

👇🏻This is the letter written by a 19yo Steve Jobs expressing his desire to visit India for Kumbh. 50 years later, his wish is being fulfilled by his blessed wife @laurenepowell @Apple who is attending the most auspicious Maha Kumbh which occurs after every 144 years 🙏🏻🚩🇮🇳✨️❤️ pic.twitter.com/QQCk95lluD — Anju Chandel (@AnjuChandel) January 15, 2025

Този период на самоанализ и духовно израстване продължава около седем месеца, през които Джобс възприема простотата и мъдростта на индийската духовност. Изявата на Джобс при завръщането му в Съединените щати е свидетелство за дълбокото въздействие на престоя му в Индия.

„Главата ми беше обръсната, носех индийски памучни дрехи, а кожата ми беше станала наситено шоколадово кафява от слънцето“, спомня си той и описва шока, който родителите му изпитали, когато го видели.

Духовното пътуване на Стив Джобс в Индия оставя незаличима следа в живота и работата му. Учението на Ним Кароли Баба и преживяванията по време на Кумбх Мела, както и престоя му в ашрама Каинчи Дхам повлияват на личната му философия и подход към бизнеса.

Вярата на Джобс в простотата, интроспекцията и стремежа към по-висша цел може да се види в иновативните и ориентирани към потребителите продукти, които Apple създава под негово ръководство. Ръкописното му писмо служи като прочувствено напомняне за дълбокото въздействие, което духовността е оказала върху живота му, оформяйки го като лидер визионер, какъвто го помним днес.

In 1974, Steve Jobs came to India in search for enlightenment.



7 months later, he returned with a philosophy that would later build Apple into a $1 trillion empire.



Here’s the philosophy: 🧵 pic.twitter.com/6PD3JNT50F — Alex Penunuri (@penunurialex) November 7, 2024

* Във видеото: Стив Джобс - човекът, който промени съвременния свят

