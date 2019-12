Тайният остров на вирусите в Германия

Н а остров в Балтийско море, използван някога от нацистите за изследване на биологичното оръжие, немски учени разработват ваксини срещу едни от най-опасните вируси.

Бяс, африканска чума по свинете, ебола ... списъкът с патогени е дълъг.

Федералният институт за здраве на животните тества най-опасните вируси в света на големи животни, за да намери лек за някои от най-страшните заболявания.

Достъпът до остров Рием е силно ограничен.

Учените, които работят там, трябва да преминават през дезинфекционни душове, когато влизат или излизат. А защитното облекло е задължително.

Десетки животни биват заразявани умишлено с вируси като част от изследванията за наблюдение на ефекта от заболяванията.

Разположен на юг от живописния остров Рюген, Риемс се е превърнал в глобален център за изследване на смъртоносни вируси.

