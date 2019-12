Най-зловещите места на планетата

К огато стане въпрос за зловещи места повечето от нас се сещат за Чернобил или пострадалите от природни бедствия места.

Но тук става въпрос за места, създадени от човека, които са много повече от зловещи.

Островът на куклите

Островът на куклите се намира в южната част на град Мексико. Мястото е създадено през 50-те години от Дон Жулиан Сантана, който имал много суеверни поводи за направата му.

Целта на мястото е да предпазва жителите в района от зли духове.

Изградено е около езеро и представя различни счупени кукли забити по дървета и къщи, покрити в паяжини, като средство за прогонване на зли същества.

Причината Сантана да създаде това място е смъртта на съседско момиче, което се удавя във водите на езерото, оплетена във водните лилии.

4. In Mexico, the Isla de Las Munecas—the island of dolls—got its name after a girl drowned, her doll floating nearby. The man who found her believed she haunted him, so he presented doll offerings to appease her. 1500 decaying dolls hang from the island's trees to this day. pic.twitter.com/Y9c2ELybX9 — Prime Video (@PrimeVideo) October 30, 2019

Затова на мястото на смъртта ѝ се създава този зловещ остров, който да прогони скитащата ѝ душата, която според Сантана често обикаля там.

През 2001 година Сантана умира на същото това място от инфаркт.

Чумавият остров Повелия

За него се появяват сведения за първи път през 421 година, когато жителите на градовете Падуа и Есте се настаняват на него, след варварски нашествия.

Той е част от италианските острови в непосредствена близост до Венеция.

Come explore Poveglia with me and lets find some ghosts pic.twitter.com/Mn4pHPLoYN — Steve Ronin (@steveronin_) December 7, 2019

През 1379 година островът остава необитаем заради поредни варварски нашествия. До 1645 година, когато се използва за отбрана на Венеция.

През 1793 година обаче островът се превръща в карантинна зона за моряци, болни от чума. Именно от там идва прякорът „Чумавият остров”.

Still patiently waiting for a full-length horror film about Poveglia Island pic.twitter.com/jNyoMgCNJO — J ❄️ l e n e (@jmr___18) June 5, 2019

Островът е познат с това, че е оставял в агония хората, които са умирали от бавна и мъчителна смърт.

През 1922 година правителството прави ново генерално решение за острова – остров с психиатрична клиника. Зловещото място приютява едни от най-тежките случаи на психично заболели хора.

Към момента островът е празен и в продажба, а желаещи за придобиването му все още няма.

Парижки катакомби

Най-голямата подземна костница побира 6 млн. починали души.

Намират се на юг от бившата градска порта или т.нар. „Адска порта“. Катакомбите събират починали от десетки революции и войни в района.

A Must-See Visit: Paris Catacombs - Ze Wandering Frogs https://t.co/42dSgjBK2a via @ZWanderingFrogs — Annette Jones (@AnnetteJonesBiz) December 17, 2019

Катакомбите са създадени на мястото на бивши мини, които по времето на Втората световна война са използвани като бункери, през които са преминавали парижани.

В катакомбите са разположени телата на множество държавници, учени и писатели. Най-познатите сред тях са Блез Паскал и Шарл Перо.

В момента катакомбите са в опасност от прииждащите подпочвени води, които могат да унищожат създадената преди векове грешница.

Куклено село Нагору , Япония

Това място е едно от най-зловещите в света, защото в него живеят само кукли.

Нагору е селище в един от островите на Япония, което остава без жители. Повечето от тях напускат селището в търсене на по-добро място за живеене, а някои от жителите умират.

Nagoro or Nagoru, now known as Nagoro doll Village (Japanese: 名頃かかしの里) is a village in the Iya Valley on the island of Shikoku in Tokushima Prefecture, Japan. It is known for the large number of realistic dolls positioned throughout the village. pic.twitter.com/zcAPKGsyT8 — B (@Barbara99480812) October 17, 2019

Цукими Айано решава да се завърне в родното си място и установява, че там няма никого. Обречена в самота, решава да направи селището собственост на 350 кукли, които сякаш са замръзнали в това, което правят.

Така в училищата и детските градини стоят безжизнени тела на кукли. Нивите пустеят заради сякаш омагьосаните в неподвижност кукли, които ги обработват.

