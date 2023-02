Тайната на брака на Вивиан Уестууд и младия ѝ бисексуален съпруг

С ъпругът на Вивиан Уестууд демонстрира тържествен вид, идвайки на звездния мемориал в памет на покойната дизайнерка. В знак на почит към кръстницата на пънка, която почина през декември на 81-годишна възраст, много от звездите носеха класически модели на Уестууд или пък вкараха цветове, тартан или шарки с ярки тоалети на службата в Лондон вчера.

Наред със знаменитости като Кейт Мос, Виктория Бекъм и Стормзи, 57-годишният вдовец на Вивиан Андреас Кронталер показа тъгата си чрез сиво и бордо яке с шал, пише Daily Mail.

Андреас, третият съпруг на Вивиaн и 25 години по-млад от нея, се запознава с модната дизайнерка във Виенското училище за приложни изкуства, където тя е била тогава 47-годишна професорка, а той е студент на 23 години.

В миналото Вивиан е разказвала как професионалното им партньорство е проработило, защото нейното спокойствие е балансирало неговата "истерия", докато тя е била щастлива бисексуалният Кронталер да има "пълна свобода" в брака им.

