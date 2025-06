Принц Хари показва Арчи и Лили онлайн от „отчаяние“

Л ъскавото завръщане на Меган Маркъл в социалната мрежа Instagram, допълнено от слънчеви колоездачни разходки, домашни видеоклипове и интимни снимки на децата ѝ Арчи и Лилибет, може да изглежда като просто лъскаво ребрандиране. Но зад семейните кадри с мек фокус може да се крие по-дълбок мотив.

Spotlight на Daily Mail разговаря с вътрешен източник, който твърди, че истинската причина принц Хари внезапно да се зарадва да види лицата на децата си, споделени онлайн, е „отчаянието“.

„Хари е напълно съкрушен“,

каза източник, близък до семейството. „Баща му отказва да го види или децата – дори в Zoom... Това е последна мярка. Той отчаяно се надява кралят да види снимка на Арчи или Лилибет и да осъзнае какво пропуска“, обяснява източникът.

Вътрешният източник добави, че Хари е правил многократни опити да се свърже с баща си през годините. „Той опита всичко – обаждания, писма... Но нищо не проработи. Това е неговият начин да каже: „Виж какво пропускаш“, казва още вътрешният човек на Daily Mail.

Доскоро херцогът и херцогинята на Съсекс защитаваха яростно личния живот на шестгодишния Арчи и четиригодишната Лили,

като ги държаха до голяма степен далеч от общественото внимание. Но през последните седмици Меган възприе много по-отворен подход, публикувайки невиждани семейни клипове, споделяйки моменти от живота им в Монтесито и дори танцувайки туърк, малко преди да роди Лилибет, във вече вирусно видео.

Тя говори за решението си да се върне в социалните мрежи и да сподели някои от интимните семейни моменти на двойката в скорошен подкаст на Aspire с британската предприемачка Ема Гредж. Тя каза на Ема: „Видя ли танца ми „Baby Momma“? Това беше преди четири години... Просто съм благодарна, че сега, когато съм отново в социалните мрежи... мога да го споделя по моите собствени правила“.

Но докато Меган е фокусирана върху идеята за автентичност и обвързването ѝ с нейния лайфстайл бранд „As Ever“, причините на Хари може би са поразително лични.

Неговото скорошно интервю за BBC разкри дълбочината на семейния разрив и мъката му.

Наскоро той каза пред BBC в много критикуваното предаване, че „би искал помирение“ и призна, че е „съсипан“ от загубата на съдебната си битка за полицейска защита във Великобритания, но добави, че кралят в момента не иска да говори с него.

Но Хари възприе очевидно помирителен тон в интервюто. „Няма смисъл да продължаваме да се борим повече“, каза той. „Животът е ценен“. Той добави: „Не знам колко още време му остава на баща ми“, в трогателен намек за продължаващото лечение на рак на краля.

Делото за сигурността на херцога, което се проточи няколко години, завърши с поражение миналия месец, когато висши съдии се съгласиха с решението на правителството да понижи защитата му, след като той се оттегли като работещ член на кралското семейство.

Хари каза, че решението го е оставило неспособен да се върне безопасно във Великобритания със семейството си, освен ако не бъде официално поканен. „Обичам страната си, винаги съм я обичал. И

мисля, че е наистина доста тъжно, че няма да мога да покажа на децата си родината си“,

каза той.

In an emotional exclusive interview with CBS News partner network BBC News, Prince Harry said he "would love reconciliation" with members of the royal family. @AliBaumanTV has more. pic.twitter.com/Btxw2GKaIC