Принц Хари брутално осмян в британско куклено шоу

П ринц Хари стана обект на безмилостна сатира в емблематичното британско куклено шоу Spitting Image, което този път се прицели в живота на херцога в Калифорния.

40-годишният херцог на Съсекс не е чужд на телевизионните подигравки — преди време беше осмян и в скандален епизод на South Park, който се подигра със семейството на Съсексови заради тяхното „Световно турне за поверителност“. Сега, при завръщането на дръзкото сатирично шоу след дълга пауза, Spitting Image: The Rest Is Bulls!t* даде заявка за ударен старт, като се подигра на автора на Spare още в първия си епизод.

В кратък клип, публикуван в YouTube, куклената версия на основателя на Invictus Games е обект на ирония, като се твърди, че той няма „забележим талант“, а външният му вид също е осмиван от отблъскваща куклена пародия. Куклата, представяща „изгнания крал“, е централна фигура в 11-минутния тийзър.

В епизода Хари е водещ на подкаст, озаглавен „Останалото е глупост“, заедно с марионетка на мечето Падингтън. „Аз съм принц Хари, херцог на Съсекс. Просто един обикновен човек с титла, който е пети по ред за наследяване на трона“, представя се куклата на херцога.

В ролята си на подкастър, той обяснява, че се е захванал с тази дейност, защото „няма друг забележим талант“.

След като хвали Илон Мъск за „начина, по който омаловажи американското правителство“, кукленият Хари се пошегува: „Опитвам се да направя същото със семейството си!“

