Китай проведе първия в света „турнир по бокс с роботи“

Р еалистични хуманоидни роботи се състезаваха в първото в света състезание по бой между хуманоидни роботи, като четири китайски отбора противопоставиха усъвършенствани бойни роботи един срещу друг, съобщава сайтът „Лайв Сайънс“ (Live Science).

Състезанието „Световен турнир по роботи — Арена за бойни механики“ на Китайската медийна група (CMG) се проведе в Ханджоу, Китай, на 25 май и беше излъчено в цялата страна по държавния китайски научен канал CCTV-10. По време на турнира

зрителите гледаха как хуманоидните роботи G1 на Unitree се сблъскват за първи път – разменяйки удари с юмруци и ритници и избягвайки противниковите атаки.

Четири отбора – черен, розов, зелен и червен – участваха в състезанието, като всеки контролираше робот, използвайки уникални тактики. Например, зеленият отбор, воден от електроинженера Ху Юнцян (с прякор „Пазител на ядрото на енергията“), използва подход на „постоянен натиск, напредване сантиметър по сантиметър“, за да победи противниковите роботи.

По време на целия двубой екипът избра да управлява робота дистанционно, използвайки геймпад, защото този метод имаше по-ниска латентност – забавянето между момента на издаване на команда и момента, в който роботът реагира – в сравнение с други режими на управление, като например гласово управление с изкуствен интелект (ИИ) и сензори за движение, обясниха представители на Unitree.

За разлика от това, розовият лидер на екипа, Джиао Тиенци (с прякор „Коприненият майстор“), използваше стратегия за „мускулна памет, прецизност“, фокусирана върху използване на рефлексите и побеждаване на противниците с чиста скорост на атака.

China’s Unitree G1 had a world-first humanoid robot boxing match today. We're like 10 years out from living in that 2011 robot fighting movie "REAL STEEL". pic.twitter.com/AtZshF7W3y

Бокс в категория метална тежест

Хуманоидният робот G1 е способен да се движи по множество оси и с висока прецизност, съобщиха представители на Unitree в изявление. В допълнение към нанасянето на удари с помощта на раменните си стави, той може да люлее бедрата и коленете си, за да рита противниците. Представители на Unitree също така заявиха, че ръцете на G1 имат седем степени на свобода – повече от другите роботи и същите като човешката ръка. Те се разделят на три възможни завъртания съответно на рамото и китката, както и движението на отваряне и затваряне на лакътя.

Хуманоидните роботи обикновено се нуждаят от специални алгоритми и сензори, за да не се преобръщат при извършване на сложни движения. Докато повечето хора се учат да балансират от ранна възраст, роботите се нуждаят от точни инструкции, за да поддържат равновесие при изпълнение на задачи.

G1 подчертава напредъка, който изследователите са направили, за да накарат роботите не само да удрят, без да падат, но и да стоят изправени, докато ритат и избягват атаки.

The reportedly world’s first-ever humanoid robot boxing tournament kicked off in Hangzhou, East China's Zhejiang Province on Sunday. Under the control of human operators, the robot fighters demonstrated various moves like straight punches, uppercuts and front kicks. Check it out… pic.twitter.com/MgU953peXD