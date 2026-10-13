„Дарихме милиарди, а те гледат външния ѝ вид“: Основателят на Dell защити съпругата си след вълната от критики

О снователят на Dell Майкъл Дел изрази публично подкрепата си за своята съпруга Сюзън, след като тя стана обект на остри дебати в мрежата след неотдавнашното им посещение в Белия дом, пише HELLO!

61-годишният технологичен милиардер сподели редица съобщения в защита на 62-годишната Сюзън. Повод за това станаха кадрите от визитата на двойката във Вашингтон, които предизвикаха лични и язвителни забележки относно външния ѝ вид.

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Двамата пътуваха до столицата, за да обсъдят мащабното си обещание за дарение от 6,25 милиарда долара, предназначени за детски инвестиционни сметки. С разпространението на видеоклиповете в интернет обаче вниманието бързо се пренасочи към визията на Сюзън. Това накара редица нейни поддръжници да се изкажат в нейна защита, а самият Майкъл да даде гласност на техните думи.

Billionaire tech tycoon Michael Dell hits out at trolls who mocked his wife Susan's looks during recent White House appearance https://t.co/b5nTgzSjAq — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) October 12, 2026

Вълна от подкрепа в мрежата

Основателят на Dell сподели публикации на хора, които призовават обществеността да остави съпругата му на мира. Сред тях бяха родители, баби и дядовци, чиито семейства са се възползвали от благотворителните приноси на семейството.

Един от поддръжниците разказа как е открил, че и двамата му синове са получили по 250 долара благодарение на инициативата, като добави, че този жест ги е вдъхновил да подкрепят семейство Дел.

Друг потребител написа: „Внукът ми получи 250 долара в сметката си от Сюзън Дел. Моля ви, оставете тази жена на мира.“

„Семейство Дел дари 7 милиарда долара директно на американските деца. И вместо благодарност, масово се обсъжда външният вид на една 62-годишна жена“, коментира консерваторът Майк Чернович в социалната мрежа X.

Майкъл Дел сподели подкрепящите съобщения и отговори кратко с емотикони, изразяващи благодарност. Той предпочете да препредаде тези думи, вместо да излиза с дълго лично изявление срещу критиците.

Ерик Тръмп също защити двойката в платформата X, като осъди атаките и напомни за огромния мащаб на тяхното дарение.

Впоследствие Майкъл публикува и благодарствени писма от самите деца, като по този начин отново насочи вниманието към младежите, на които инициативата цели да помогне.

Michael Dell defends wife Susan after online mockery of her White House appearance https://t.co/YKgUsJ31hj https://t.co/hcqSxc4qxQ — Tyla (@Tyla) October 13, 2026

Поводът за гостуването в Белия дом

Сюзън и Майкъл се появиха в Овалния кабинет в сряда, 7 октомври, за да обсъдят приноса си към детските инвестиционни сметки.

Тяхното обещание, обявено през декември 2025 г., има за цел да осигури по 250 долара на всяко от 25 милиона деца. По време на събитието Майкъл заяви, че вече са финансирани 10 милиона сметки, а останалите се очаква да бъдат завършени до края на седмицата.

Сюзън разказа за трогателните писма, които са получили от деца и родители. Тя сподели, че много от младите получатели се надяват да станат медицински сестри, лекари, инженери или да започнат собствен бизнес. По думите ѝ, освен самата финансова подкрепа, за децата е изключително важно да знаят, че някой вярва в тяхното бъдеще.

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37 години съвместен живот

Публичната поява на двойката се случи броени дни преди 37-ата годишнина от сватбата им.

Те се запознават на среща на сляпо в Остин през февруари 1988 г. и сключват брак през октомври 1989 г. Заедно имат четири деца: дъщери Алекса, Кира и Жулиет, и син Закари.

Сюзън изгражда собствена успешна кариера паралелно с технологичния бизнес на съпруга си, като основава три модни марки, включително луксозния бранд Phi. Тя е и запален спортист, участвал в редица маратони, триатлони и на Световното първенство по Айрънмен в Хавай.

Двойката основава фондацията „Майкъл и Сюзън Дел“ през 1999 г., като Сюзън заема поста председател и ръководи дейностите в областта на образованието, здравеопазването и подкрепата за семейства в нужда.

На официалния уебсайт на фондацията Сюзън обобщава философията си така: „Вярваме, че възможността да даваме е най-важното нещо, което ще направим в живота си.“