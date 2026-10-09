Всички говорят за съпругата на милиардера Майкъл Дел, която застана до Тръмп с мащабно дарение

С ъпругата на милиардера Майкъл Дел, с когото са заедно от почти 37 години - Сюзън Дел, предизвика широк отзвук в интернет през последните дни. 62-годишната филантропка се появи в Белия дом, за да обяви дарение от 6,25 милиарда долара за инициативата „Сметки на Тръмп“, чиято цел е да помага на децата да спестяват чрез инвестиции, пише HELLO!
Сюзън е омъжена за основателя на известната технологична компания от 1989 година. Преди да се посвети изцяло на филантропията, тя изгражда успешна кариера в модния дизайн.
Inside Susan and Michael Dell's relationship: the woman behind the tech billionaire revealed https://t.co/VscpTpp3RL— HELLO! (@hellomag) October 9, 2026
- Среща на сляпо
Сюзън и Майкъл се запознават на среща на сляпо през 1988 година, малко след като тя се премества в Остин, Тексас, за да работи в сферата на недвижимите имоти. Двамата обядват заедно по инициатива на един от нейните клиенти и веднага усещат взаимна привлекателност.
„Повечето мъже, с които излизах тогава, говореха предимно за себе си и се опитваха да ме впечатлят“, споделя тя пред „Texas Monthly“. „Той беше най-милият човек, когото бях срещала. Винаги съм знаела, че ще се омъжа за най-прекрасния мъж на света.“, казва още тя.
Майкъл основава своята компания PC's Limited четири години по-рано, докато все още следва в университета в Остин, а през 1987 година я преименува на Dell Computer Corporation.
- Семейният живот
Двойката сключва брак през 1989 година на церемония, съобразена с еврейските им традиции.
Впоследствие семейството се разраства с четири деца: Алекса, Кира, Жулиет и Закари. Майкъл и Сюзън ги отглеждат в просторно имение в Остин, известно като „Замъка“, разполагащо с осем спални, 13 бани, няколко басейна и тенис корт.
- Страст към филантропията
Двамата споделят обща страст към благотворителността и през 1999 година основават фондацията „Майкъл и Сюзън Дел“. Нейната цел е да осигурява достъп до образование, здравни грижи и икономическа стабилност по целия свят, с фокус върху подрастващите. Според данните на уебсайта на организацията, от създаването си до днес те са дарили над 10 милиарда долара.
През 2019 година Сюзън бе приета в Залата на славата на жените в Тексас наред с личности като Симон Байлс и бившата първа дама Лора Буш - признание за усилията на фондацията при подпомагането на засегнатите от урагана „Харви“.
- Публична подкрепа за младото поколение
Семейство Дел обяви дарението си от 6,25 милиарда долара за инвестиционните сметки „Тръмп“, предназначени за деца и младежи под 18 години в САЩ.
„През изминалия месец, когато дарението ни достигна до милиони детски сметки, с Майкъл получихме трогателни писма от много родители, деца, баби и дядовци, които наистина ни развълнуваха“, каза Сюзън по време на пресконференцията в Белия дом.
„Децата споделят с нас, че искат да станат предприемачи, медицински сестри, лекари, инженери. Искат един ден да изградят собствени компании. Тези неща са прекрасни и изключително важни. Не става дума само за парите. Те със сигурност имат значение, но фактът, че някой вярва в теб и в твоето бъдеще, е също толкова ценен“, допълни тя.
„За всяко дете в страната: тези сметки са за вас. Вярваме във вас и искаме да мечтаете смело, защото знаем, че можете да сбъднете мечтите си.“, казва още Сюзън.