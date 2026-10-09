Свят

Всички говорят за съпругата на милиардера Майкъл Дел, която застана до Тръмп с мащабно дарение

Омъжена от близо 37 години за основателя на технологичната империя Dell, модният дизайнер и филантроп Сюзън Дел привлече вниманието на света с мащабно дарение в Белия дом. Вижте историята на двойката, която изгради семейство и обща кауза

Стела Христова Стела Христова

9 октомври 2026, 13:16
Всички говорят за съпругата на милиардера Майкъл Дел, която застана до Тръмп с мащабно дарение
Сюзън и Майкъл Дел   
Източник: Getty

С ъпругата на милиардера Майкъл Дел, с когото са заедно от почти 37 години - Сюзън Дел, предизвика широк отзвук в интернет през последните дни. 62-годишната филантропка се появи в Белия дом, за да обяви дарение от 6,25 милиарда долара за инициативата „Сметки на Тръмп“, чиято цел е да помага на децата да спестяват чрез инвестиции, пише HELLO!

Сюзън е омъжена за основателя на известната технологична компания от 1989 година. Преди да се посвети изцяло на филантропията, тя изгражда успешна кариера в модния дизайн.

  • Среща на сляпо

Сюзън и Майкъл се запознават на среща на сляпо през 1988 година, малко след като тя се премества в Остин, Тексас, за да работи в сферата на недвижимите имоти. Двамата обядват заедно по инициатива на един от нейните клиенти и веднага усещат взаимна привлекателност.

„Повечето мъже, с които излизах тогава, говореха предимно за себе си и се опитваха да ме впечатлят“, споделя тя пред „Texas Monthly“. „Той беше най-милият човек, когото бях срещала. Винаги съм знаела, че ще се омъжа за най-прекрасния мъж на света.“, казва още тя.

Майкъл основава своята компания PC's Limited четири години по-рано, докато все още следва в университета в Остин, а през 1987 година я преименува на Dell Computer Corporation.

  • Семейният живот

Двойката сключва брак през 1989 година на церемония, съобразена с еврейските им традиции.

Впоследствие семейството се разраства с четири деца: Алекса, Кира, Жулиет и Закари. Майкъл и Сюзън ги отглеждат в просторно имение в Остин, известно като „Замъка“, разполагащо с осем спални, 13 бани, няколко басейна и тенис корт.

  • Страст към филантропията

Двамата споделят обща страст към благотворителността и през 1999 година основават фондацията „Майкъл и Сюзън Дел“. Нейната цел е да осигурява достъп до образование, здравни грижи и икономическа стабилност по целия свят, с фокус върху подрастващите. Според данните на уебсайта на организацията, от създаването си до днес те са дарили над 10 милиарда долара.

През 2019 година Сюзън бе приета в Залата на славата на жените в Тексас наред с личности като Симон Байлс и бившата първа дама Лора Буш - признание за усилията на фондацията при подпомагането на засегнатите от урагана „Харви“.

Embed from Getty Images

  • Публична подкрепа за младото поколение

Семейство Дел обяви дарението си от 6,25 милиарда долара за инвестиционните сметки „Тръмп“, предназначени за деца и младежи под 18 години в САЩ.

„През изминалия месец, когато дарението ни достигна до милиони детски сметки, с Майкъл получихме трогателни писма от много родители, деца, баби и дядовци, които наистина ни развълнуваха“, каза Сюзън по време на пресконференцията в Белия дом.

„Децата споделят с нас, че искат да станат предприемачи, медицински сестри, лекари, инженери. Искат един ден да изградят собствени компании. Тези неща са прекрасни и изключително важни. Не става дума само за парите. Те със сигурност имат значение, но фактът, че някой вярва в теб и в твоето бъдеще, е също толкова ценен“, допълни тя.

„За всяко дете в страната: тези сметки са за вас. Вярваме във вас и искаме да мечтаете смело, защото знаем, че можете да сбъднете мечтите си.“, казва още Сюзън.

Редактор: Стела Христова
Сюзън Дел Майкъл Дел Филантропия Дарение Семейство Дел Благотворителност Сметки на Тръмп Инвестиции за деца
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Жена е убита в Пловдив, задържан е млад мъж

Жена е убита в Пловдив, задържан е млад мъж

Тъмното наследство на Британската империя

Тъмното наследство на Британската империя

Бенчев: Горивата могат да поскъпнат с около 1,40 евро на литър заради мерки на ЕК

Бенчев: Горивата могат да поскъпнат с около 1,40 евро на литър заради мерки на ЕК

Всички говорят за съпругата на милиардера Майкъл Дел, която застана до Тръмп с мащабно дарение

Всички говорят за съпругата на милиардера Майкъл Дел, която застана до Тръмп с мащабно дарение

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Германия е склонна да разреши Tesla Full-Self Drive в Европа, но с едно условие

Германия е склонна да разреши Tesla Full-Self Drive в Европа, но с едно условие

carmarket.bg
Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България
Ексклузивно

Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България

Преди 16 часа
Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна
Ексклузивно

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Преди 20 часа
Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира
Ексклузивно

Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира

Преди 15 часа
България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата
Ексклузивно

България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ГДБОП задържа над 12 кг кокаин на ГКПП „Капитан Андреево“

ГДБОП задържа над 12 кг кокаин на ГКПП „Капитан Андреево“

България Преди 22 минути

Задържан е 58-годишен шофьор от Босна и Херцеговина, опитал да премине с камиона си от България в Турция

Отвлякоха 25-годишен заради дългове, нападателите го напръскали с лютив спрей

Отвлякоха 25-годишен заради дългове, нападателите го напръскали с лютив спрей

България Преди 39 минути

Двамата предполагаеми извършители го оставили на път в покрайнините на града

Снимката е илюстративна

Newsweek: Парадоксът на руската чума е плашещ

Свят Преди 59 минути

Съмнителната смърт на учен в Сибир вдигна на крак Вашингтон и СЗО: Чумата е лечима през XXI век, но мълчанието на Кремъл загатва за по-тъмна истина

След 8 месеца в Космоса: Четирима астронавти се завърнаха успешно на Земята

След 8 месеца в Космоса: Четирима астронавти се завърнаха успешно на Земята

Любопитно Преди 1 час

Екипажът, изпратен по спешност да замени болен свой колега на МКС, се приводни успешно в Тихия океан с капсула на SpaceX

БНБ пуска златна монета за 1508 евро - посветена е на Св. Иван Рилски

БНБ пуска златна монета за 1508 евро - посветена е на Св. Иван Рилски

България Преди 1 час

Колекционерската монета с номинал 100 евро ще бъде в обращение от 12 октомври 2026 г.

Политически реакции след неофициалната визита на ръководителя на кабинета на Зеленски в България

Политически реакции след неофициалната визита на ръководителя на кабинета на Зеленски в България

България Преди 1 час

Костадинов и Пеевски поискаха отговори от премиера за посещението на Кирило Буданов

<p>Гафът на Зендая пред Брижит Макрон взриви мрежата</p>

Зендая предизвика бурни реакции с обноските си пред Брижит Макрон

Любопитно Преди 1 час

Поведението на холивудската звезда Зендая по време на срещата ѝ с първата дама на Франция Брижит Макрон на Седмицата на модата в Париж предизвика вълна от коментари и разгорещен дебат в социалните мрежи за етикета и възпитанието

.

Майк Тайсън предаде писмо от Шон „Диди“ Комбс на Доналд Тръмп с молба за помилване

Любопитно Преди 1 час

Бившият шампион по бокс в тежка категория призна, че е изпълнил молбата на осъдения си приятел, но Белият дом категорично отказа да намали присъдата му

Криста Пайк

Невероятен обрат: Съдът блокира повторната екзекуция на Криста Пайк

Свят Преди 1 час

След като пребори мозъчната смърт, 50-годишната затворничка принуди властите в Тенеси да спрат екзекуцията ѝ

НАП напомня: Наближава срокът за тримесечните данъци

НАП напомня: Наближава срокът за тримесечните данъци

Парите ни Преди 1 час

Ако плащате хонорари, наеми или дивиденти, проверете какво трябва да подадете до 2 ноември – и защо НАП иска да знае колко пари има в касата ви

,

Протести и хаос в Белгия: Масови студентски сблъсъци и десетки отменени полети

Свят Преди 2 часа

Вълна от недоволство заля източния белгийски град Лиеж, където стотици студенти и ученици излязоха по улиците. В същото време синдикална стачка на летището в Брюксел блокира въздушния транспорт

Пеевски към Демерджиев: Нощем вместо за жена си мисли за мен

Пеевски към Демерджиев: Нощем вместо за жена си мисли за мен

България Преди 2 часа

Лидерът на ДПС иронизира вътрешния министър за коментарите му относно бомбените заплахи

Пламен Абровски разкри има ли повод за притеснение около търговията със зърно по Черно море

Пламен Абровски разкри има ли повод за притеснение около търговията със зърно по Черно море

Свят Преди 2 часа

Министърът на земеделието увери, че пристанищата във Варна и Бургас работят спокойно и няма нужда от извънредни мерки

Проклятието на буквата „И“: Ураганът Исаяс готви двоен удар в САЩ - извънредно положение и евакуации

Проклятието на буквата „И“: Ураганът Исаяс готви двоен удар в САЩ - извънредно положение и евакуации

Свят Преди 2 часа

Ураганът се засилва бързо до опустошителната категория 3, преди да връхлети сушата; властите предупреждават за 2-метрови щормови вълни, торнада в тъмната част на денонощието и масови спирания на тока

„Тайните на Струма“ в „Темата на NOVA”

„Тайните на Струма“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Ивайло от „Игри на волята“: Не сме агресивни, просто горим за победата

Ивайло от „Игри на волята“: Не сме агресивни, просто горим за победата

Любопитно Преди 2 часа

Ивайло се връща към участието си в екстремното риалити и прави любопитни разкрития за поведението на останалите участници

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Живите корени на България

sinoptik.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg

Кралицата на попа с едва 7 награди „Грами“: Ще настъпи ли големият реванш на Мадона?

Edna.bg

Пълнозърнестите храни се завръщат: Защо са ключ към по-здраво сърце и по-ниско кръвно налягане?

Edna.bg

МС: Буданов поиска срещата му с Радев да е конфиденциална

Nova.bg

Жена е убита в Пловдив, задържан е млад мъж

Nova.bg