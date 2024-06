15 дни в затвора: Защо не трябва да взематe миди от плажовете

Р аковините може да изглеждат като безобиден спомен от пътуването до плажа, но има няколко основателни причини да ги оставите на брега.

(Във видеото може да научите повече за: На морското дъно: Скулптура на русалка привлича хиляди водолази)

Ако се извършва небрежно, изкопаването на плажни ивици може да доведе до сериозни сътресения в крайбрежните екосистеми. Проучване изследва взимането на миди за спомен от плажовете и стига до заключението, че то причинява „значителни щети“ на многобройните форми на живот, които разчитат на мидите.

Мидите са изненадващо важен елемент в крайбрежните екосистеми. Наред със стабилизирането на плажовете, което осигурява на птиците строителни материали за гнездата им, те осигуряват дом или повърхност за прикрепване на различни морски организми, включително водорасли, морска трева, гъби и др. Те са и източник на калциев карбонат, който може да се разтвори в морската вода и да се рециклира обратно в океана.

