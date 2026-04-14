Светли вторник е, почитаме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа

Накратко: Последен шанс – Легендарни дестинации, които можем да загубим до 20 години

Започва Светлата седмица

Мариус Куркински с откровена изповед за греховете, самотата, любовта и цената на сцената

Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...

Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Актрисата Диана Димитрова приключи участието си в Hell’s Kitchen

Рая Пеева обяви, че е бременна от Явор Бахаров

Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си

С ветли вторник е. Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово православната църква отдава почит на Божията майка.

Както през останалите дни след Великден, службите и песнопенията в храмовете са празнични. Поздравът „Христос Воскресе” ще се чува по време на богослуженията в продължение на 40 дни след Великден – до Възнесение Христово.

На 14 април честваме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа.

Свети Мартин е роден в Централна Италия, област Умбрия. Човек с добро образование и примерен живот, той постепенно се издигнал в Римската църква и бил избран за епископ на Рим - папа (649-653 г.). Мартин станал римски папа по времето, когато животът на Църквата бил смущаван от ереста на монотелитите. Тези еретици учили, че у Иисус Христос има само една воля, откъдето идва названието им.

Заедно със свети Максим Изповедник свети Мартин защитавал православното църковно учение. За съжаление, по това време Източната църква била попаднала в мрежата на тази ерес, тъй като Цариградският патриарх Павел Втори бил привърженик на монотелитството, както и тогавашният император Констанс Втори.

Папа Мартин като смел защитник на православието се опитал със свое пространно послание, както и с изпращането на духовници, добри богослови, да върне патриарх Павел към православното учение. Но било напразно. Патриархът не само не послушал папа Мартин, но със съдействието на императора заточил пратениците на Мартин на различни острови. Констанс Втори изпратил свои служители в Рим и те с измама арестували самия папа Мартин. Императорът го обвинил в държавна измяна. По заповед на Констанс двамата защитници на православното учение, Максим Изповедник и папа Мартин, били насила закарани в Цариград, където били изтезавани и съдени като политически престъпници. Положени били много усилия да се съгласят с учението на еретиците. И двамата обаче останали твърди в православните си убеждения и не престанали да изобличават лъжеучението на монотелитите.

След като претърпял много оскърбления и лишения, папа Мартин бил изпратен на заточение в Херсон Таврически, на полуостров Крим, където след две години починал на 16 септември 655 г., като до края на живота си останал непоколебим изповедник на православното учение.

Имен ден днес празнуват Мартин, Мартина, Марта.

 

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
Абокати в салона за красота: Кой ни влива забранени „коктейли“ и защо е опасно

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Стотици отменени полети в Германия

Дворецът на Путин под пълна блокада: Имението на Валдай се превърна в най-защитената зона в Русия

Задава се глобална криза с недостиг на работни места

Това е Nissan Juke на ток, това е серийният му дизайн

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Краят идва по-бързо: Учени съкратиха живота на Вселената заради теория на Хокинг

В основата на тази драматична ревизия стои радиацията на Хокинг – теория, предложена от физика Стивън Хокинг през 1975 г., според която черните дупки не са напълно „черни“, а много бавно изпускат частици

Опасна игра: 15-годишно момиче без книжка вози младежи върху тавана на кола в Генерал Тошево

Необичаен инцидент в Генерал Тошево завърши с ранени, след като 15-годишно момиче пое волана на автомобил. Двама 18-годишни младежи паднаха от тавана на колата в движение, като единият от тях е собственикът на превозното средство

БезГранично: Какво трябва да знаете за живота в Естония

На север, там, където Балтийско море среща иновациите, една малка, но смела нация тихо пренаписва правилата на бъдещето

Енергийният министър открива Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

То е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България

FT: ЕС постави 27 условия пред новия премиер на Унгария

Според информацията на изданието, сред условията са отблокирането на кредита за Украйна в размер на 90 млрд. евро и отмяната на ветото върху пакета от санкции срещу Москва

Гюров: Най-голямата ни цел е България, в която се създава стойност и се задържат талантите

Това каза служебният премиер при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности"

Бритни Спиърс влезе в клиника за зависимости седмици след ареста си

Поп иконата Бритни Спиърс доброволно постъпи в рехабилитационен център след арест за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети от ескадрен миноносец

Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили

6 неразказани истини за войната на Тръмп срещу Иран

След неочакваното му завръщане през 2024 г., след обвинения и опити за покушение, и след безупречната операция по залавянето на Мадуро, хората около него развиват почти суеверна вяра в неговата съдба и инстинкти, както и в способността му да създава нова реалност чрез волята си

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Срещата ще се извърши при посредничеството на САЩ в сградата на Държавния департамент

Времето се променя: Сахарски прах, градушки и валежи до края на април

Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса

Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

"Сега топката е в полето на иранците", подчерта американският вицепрезидент

<p>Експерт предупреди: Ако това се случи, Европа ще има голям проблем с горивата</p>

Боян Рашев посочи, че в момента на глобално ниво се отчита дефицит от 13 милиона барела петрол на ден в сравнение с края на февруари

<p>14-годишно момче е в кома след катастрофа на пътя между Карнобат и Айтос</p>

Инцидентът е станал на пътя между Карнобат и Айтос

Въпреки блокадата: Китайски танкер премина през Ормузкия проток

Корабът „Rich Starry” е първият плавателен съд, напуснал Персийския залив от началото на ограниченията на САЩ

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

Водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни автомобили към столицата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Любов, море и щастие: Гери Малкоданска отпразнува рождения си ден като в приказка

Edna.bg

„Не си сама“: думите на Кейт Мидълтън, които дадоха сила на Оливия Мън

Edna.bg

Левски и ЦСКА си спрягат дерби за юноша на Спортинг Лисабон

Gong.bg

Ливърпул ще се уповава на вълшебството на "Анфийлд" за паметен обрат срещу ПСЖ

Gong.bg

15-годишна вози двама на тавана на кола, те паднали в движение

Nova.bg

След разследване за венозни вливки на витамини в козметични салони: ИАМН се самосезира и започва проверки

Nova.bg