Суперкомпютър разкрива ужасяваща прогноза за бъдещето на планетата

Б ъдеще, в което въздухът задушава, земята гори, а океаните вече не предлагат облекчение - може да звучи като нещо от научнофантастичен филм, но това е прогноза, направена от суперкомпютър. Учени от Бристолския университет са използвали мощен суперкомпютър, за да симулират как би могла да изглежда нашата планета след 250 милиона години - и резултатите са шокиращи.

В момента континентите на Земята са разпръснати из цялата планета, а огромните океани помагат за регулирането на температурите. Но учените прогнозират, че в далечното бъдеще тези земни маси ще се слеят в един огромен суперконтинент, наречен Пангея Ултима. Споменатият континент ще се намира близо до Екватора.

Местоположението предполага, че с изключение на крайбрежието, континенталната суша ще бъде лишена от водни ресурси, както и ще трябва да се справя с горещините, които са били смекчени благодарение на водните басейни. Според климатолога д-р Александър Фарнсуърт Пангея Ултима ще донесе „екстремни горещини, задушаваща влажност и неудържима вулканична активност“ - смъртоносно трио, което може да изтласка Земята извън границите на способността ѝ да поддържа човешкия живот.

Поради близостта си до екватора дневните температури на много места могат да надхвърлят 50°C. Още по-лошо, въздухът ще бъде толкова влажен, че потенето - естествената система за охлаждане на тялото ни - няма да работи правилно. Без да се изпарява потта, телата ни бързо ще се прегреят, което ще направи оцеляването почти невъзможно.

