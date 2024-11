7 предсказания за края на света, които така и не се сбъднаха

И ма множество начини да се опише унищожаването на нашата планета: Армагедон, апокалипсис, Ден на Страшния съд, край на времето, ден на равносметката (или Рагнарок, ако сте викинг). Въпреки това, за щастие на всички нас, изобилието от думи, свързани с гибелта на нашия свят, далеч надхвърля броя на действителните случаи, когато той е бил изправен пред пълно унищожение.

През цялата история хората са се опитвали да отгатнат края на дните. Преди светът да изпадне в масова паника за бъдещи предсказания, нека се успокоим от сегашния исторически успех в предсказването на Армагедон - 0%.

Имайки предвид това, ето седем примера за това кога се предполага, че ще настъпи краят на света.

1. Папа Инокентий III - 1284 г.

Известен като един от най-могъщите и влиятелни средновековни папи, папството на папа Инокентий III продължава от 1198 до 1216 г.

Разширявайки значително обхвата на кръстоносните походи, папа Инокентий неуморно води войни, за да си върне Светите земи. Преди смъртта си през 1216 г. папа Инокентий предсказва Второто пришествие на Христос, като го свързва с възхода на исляма. Той определя нарастващата популярност на исляма като царуване на Антихриста, вярвайки, че Второто пришествие със сигурност е предстоящо.

"Въпреки това ние се уповаваме на Господа, който вече ни е дал знак, че предстои добро, че наближава краят на този звяр, чийто брой", според Откровението на свети Йоан, ще завърши с 666 години, от които вече са изминали почти 600.

Папа Инокентий пророкува, че краят на света ще настъпи 666 години след раждането на исляма (което е станало през 618 г.), като поставя Второто пришествие през 1284 г.

2. Йоханес Щофлер - 1524 г.

През 1499 г. уважаваният немски астроном и математик Йоханес Щофлер предсказва, че на 20 февруари 1524 г. светът ще бъде потопен под вода след голямо наводнение. Изчисленията му се основават на многобройни планетни съвпадения във водния знак Риби, които щели да се случат през 1524 г.

В цяла Европа са публикувани над 100 различни брошури, в които се разпространява информацията за предсказанието на Щофлер. Настъпила паника и бизнесът с лодки се възползвал от нея. Един германски благородник, граф фон Иглехайм, дори построил триетажен ковчег на Рейн.

Когато в предполагаемия ден на Страшния съд започнал да вали лек дъжд, до ковчега на Иглехайм избухнал бунт, тъй като хората се опитвали да се качат на борда. Събитието причинило множество смъртни случаи, включително на графа, който бил убит с камъни.

За щастие на останалата част от света лекият дъжд не се оказал нищо повече от това. По-късно Щофлер преизчислява прогнозата си за 1528 г., но по това време репутацията му е в разруха.

3. Милеристите - 1843-44 г.

Американският баптистки свещеник Уилям Милър поставя началото на религиозното движение от средата на XIX в., известно като миллеризъм. Широкото публикуване на вестници на милеристите в цяла Северна Америка спомага за разпространението на техните убеждения. Разширяващото се движение се разраства бързо, което довежда до предсказанието на Уилям Милър, че Второто пришествие на Исус Христос ще се случи през 1843 г. или най-късно на 22 октомври 1844 г. По време на събитието Земята ще бъде погълната от огън, а малцина избрани ще се възнесат на небето с Христос до себе си.

Предсказанието на Милър е резултат от изучаването на осма глава от книгата на пророк Даниил, в която пророчеството гласи: „До две хиляди и триста дни; тогава светилището ще бъде очистено“.

В крайна сметка броят на последователите на Милър достига своя връх някъде между 100 000 и 500 000 души, като всички те вярват в популярната му теория около 1843/4 г. Когато обаче датата настъпва и отминава без пристигането на Христос, това води до реакция в милеристкото движение, известна като Голямото разочарование.

4. Халеевата комета - 1910 г.

Открита в средата на XVIII в. от английския астроном Едмънд Халей, кометата с кратък период на действие се вижда от Земята на всеки 75-79 години. През последните двеста години тя се е появявала през 1835 г., 1910 г. и 1986 г.

В навечерието на появата ѝ през 1910 г. обаче нещата малко се разминали с вярванията на хората по света, че кометата ще доведе до унищожаването на Земята. Тази теория възниква след откриването на токсичен газ, наречен цианоген, който се намира в опашката на кометата.

През 1910 г. кометата е трябвало да се приближи сравнително близо до Земята и да премине през нейната опашка. Това кара френския астроном Камий Фламарион да заяви, че токсичният газ „ще проникне в атмосферата и вероятно ще унищожи целия живот на планетата“. Настъпва масова истерия.

Продажбата на противогази по целия свят рязко се увеличава, а безскрупулни опортюнисти започват да продават хапчета и чадъри против комари.

В крайна сметка газът се разсейва дотолкова, че Земята преминава през Халеевата комета без никакви неприятни последици.

5. Харолд Кемпинг - 1994 и 2011 г.

Според Библията опитите за предсказване на Второто пришествие на Исус Христос и Грабването са безнадеждни. Въпреки че посланието е ясно, то не е възпряло някои християни да се опитват да предскажат кога точно ще се върне Христос, за да съди цялото човечество.

Един американски проповедник, Харолд Кемпинг, беше особено разпространен в пророчествата за деня на Страшния съд. Пенсионираният строителен инженер е съосновател на образователна християнска радиомрежа, наречена „Семейно радио“, през 1958 г. През следващите десетилетия базираната в Калифорния мрежа набира последователи по целия свят и през 1992 г. Кемпинг прави първото си апокалиптично предсказание.

В книга, озаглавена „1994 г.?“, Кемпинг пише, че Христос ще се завърне на 6 септември 1994 г. Как е стигнал до това заключение? Кемпинг вярва, че Библията е изпълнена с цифрови указания за завръщането на Исус, които просто трябва да бъдат разкодирани.

Когато септември настъпи и отмина, Кемпинг призна, че е допусната математическа грешка, и преразгледа изчисленията си до 29 септември, а след това отново до 2 октомври.

Неусетно, когато тези дати не се сбъднаха в края на времето, най-разпространеното предсказание на Кемпинг все още предстоеше. Той заявява, че Грабването ще настъпи на 21 май 2011 г., а краят на света ще настъпи на 21 октомври 2011 г.

Кемпинг и неговото служение похарчиха милиони долари, за да разпространят това послание на 5000 билборда и 20 камиона. Когато Грабването не се случи, Кемпинг отново коригира изчисленията си, като предложи всичко да се случи наведнъж на 21 октомври.

И отново, когато това настъпи и отмина, Кемпинг най-накрая признава, че е сбъркал всичко и обявява, че се оттегля от пророкуването на Деня на Страшния съд.

6. Грешка Y2K - 2000 г.

